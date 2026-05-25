Pääkirjoitus: Maanantain valtuusto sen osoitti – Liperissä on rohkeutta katsoa eteenpäin
Liperin kunnanvaltuuston maanantainen kokous jäi mieleen merkittävien päätösten iltana. Harvoin yhden kokouksen asialistalla on samanaikaisesti näin monta suurta asiaa.
Nyt oli – ja juuri siksi kokouksen päätteeksi valtuuston puheenjohtajan Asmo Variksen lausuma arvio osuu täysin ytimeen: “Tänään tehtiin merkittäviä päätöksiä. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin meillä on pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia Liperin kunnan kehitykseen.”
Näin todella voi olla.
Hyväksytty datakeskushanke, uusi päiväkoti ja VT9:n tiejärjestelyt osoittavat konkreettisesti sen, että Liperin kunta yrittää, ja myös käytännössä kasvattaa päätöksenteollaan kunnan vetovoimaa, parantaa saavutettavuutta ja varmistaa palvelut myös tuleville vuosille. Nämä kolme hyväksyttyä kokonaisuutta kertovat ennen kaikkea siitä, että Liperi pyrkii oikeasti rakentamaan vahvaa kuntaa.
Erityisen suuri symbolinen merkitys on Välikankaan datakeskushankkeella. Jos jopa 800 miljoonan euron investointi etenee suunnitellusti, kyse olisi mittaluokaltaan historiallisesta hankkeesta paitsi Liperille myös koko maakunnalle. Valtuuston tekemä päätös ei vielä tarkoita, että homma toteutuu, mutta se osoittaa, että kunta haluaa olla mukana uuden teknologian investoinneissa. Samalla valtuustossa käyty keskustelu osoitti tervettä realismia: ympäristövaikutukset ja energiankulutus nostettiin perustellusti esiin. Juuri näin suuria hankkeita pitääkin käsitellä – avoimesti, mutta ei jyräten ja periaatteelisesti kumoten.
Yhtä tärkeä viesti tuli Ylämyllyn päiväkotiratkaisusta. Vaikka vuokramallista käytiin poliittista keskustelua, valtuuston selvä enemmistö katsoi, että uuden päiväkodin rakentamista ei kannata enää viivyttää. Päätös kertoo siitä, että kasvavaan Ylämyllyyn halutaan investoida ja lapsiperheiden palvelut nähdään tärkeänä osana, kuten pitääkin.
Kolmas iso päätös, jonka valtuusto hyväksyi oli pitkään valmistelussa ollut VT9:n asemakaavan hyväksyminen. Sujuvammat tieyhteydet, turvallisemmat risteykset, ja parempi saavutettavuus vaikuttavat sekä yritysten sijoittumiseen että ihmisten arkeen. Viiden vuoden valmistelun jälkeen yksimielinen päätös kertoo siitä, että tiehankkeen merkitys ymmärretään yli puoluerajojen.
Kokouksessa nähtiin myös jotain sellaista, mikä ansaitsee erityismaininnan. Nuorisovaltuuston edustaja oli aktiivisesti äänessä koko kokouksen ajan, ja mikä hienointa, hänen puheenvuorojaan myös aidosti kuunneltiin. Kysymyksiin vastattiin asiallisesti ja nuoren näkemyksiä otettiin mukaan keskusteluun tavalla, joka ei kuntapolitiikassa ole itsestäänselvyys. Olen seurannut toimittajana yhteensä 16 eri kunnan- ja kaupunginvaltuuston kokouksia neljän eri maakunnan alueella, enkä ole missään nähnyt nuorisovaltuuston ääntä huomioitavan yhtä hienosti kuin Liperissä maanantaina. Yhtä poikkeuksellista oli myös se, kuinka aktiivisesti nuorisovaltuuston edustaja osallistui itse keskusteluun. Hienoa – juuri tällaista kunnallinen päätöksenteko tarvitsee.
Kaikkea tätä yllä mainittua yhdistää yksi piirre: Liperi uskoo kasvuun, investointeihin ja omaan tulevaisuuteen – juuri näin sen pitääkin mennä.
Lue myös:
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.