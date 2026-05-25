Valtuusto hyväksyi Ylämyllyn uuden päiväkodin vuokramallin äänestyksen jälkeen selvin numeroin
Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden päiväkodin rakentamisen Ylämyllylle 20 vuoden vuokramallilla. Päätös syntyi selvin numeroin äänestyksen jälkeen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 32–2. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.
Uusi 10-ryhmäinen päiväkoti on tarkoitus rakentaa Ylämyllyn alueelle korvaamaan ensisijaisesti Paloaukean ja Puolivälin päiväkodit. Päiväkotiin keskitetään myös koko kunnan vuorohoito, ja tilojen on tarkoitus mahdollistaa loma-aikojen varhaiskasvatus nykyistä tehokkaammin.
Kunnanjohtaja Pellervo Hämäläinen muistutti valtuustokeskustelussa, että hanketta on valmisteltu pitkään.
– Valmistelu on käynyt läpi kaksi hallitusta ja kaksi valtuustoa, Hämäläinen totesi.
Päätöksen keskiössä oli erityisesti päiväkodin toteuttaminen vuokramallilla. Kunnan aiemmassa talousarviossa hanketta oli valmisteltu kunnan omana 5,2 miljoonan euron investointina, mutta kevään aikana valmistelu eteni malliin, jossa päiväkoti rakennetaan yksityisen toimijan toteuttamana ja kunta vuokraa tilat 20 vuoden ajaksi.
Keskustan valtuutettu Sami Laitila piti vuokramallia kunnan talouden kannalta hyvänä ratkaisuna.
Koko keskustan valtuustoryhmä tuki esitystä.
Sosiaalidemokraattien Salla Remes-Ylönen kritisoi hankkeen valmistelua ja esitti asian hylkäämistä.
– Tämä on vaalikauden isoin päätös. Uusi päiväkoti tarvitaan Ylämyllylle, mutta esitetty vaihtoehto ei ole paras, Remes-Ylönen sanoi.
Hän kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että osa aineistosta oli valmisteluvaiheessa salassa pidettävää.
– Avointa keskustelua ei ole voitu käydä, hän totesi.
Minna Jäppinen (sd.) kannatti Remes-Ylösen hylkäysesitystä.
Myös nuorisovaltuuston edustaja Iida Hulden käytti puheenvuoron. Hän toivoi, että lapsia ja lapsiperheitä kuultaisiin hankkeen jatkosuunnittelussa.
Kunnanjohtaja vastasi, että lapsia on tarkoitus kuulla erityisesti kalustamisvaiheessa, ja että huoltajille on jo lähetetty Daisy-järjestelmän kautta kyselyitä valmistelun aikana.
Valtuuston päätöksen myötä Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi tehdä hankintapäätöksen kilpailutuksen voittajasta.
Tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.