Pääkirjoitus: Tapaus Esko Rautiainen on nyt loppuunkäsitelty – Työtä kuitenkin vielä riittää, ja paljon
Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen on irtisanoutunut virastaan kunnanjohtajana. Rautiaisen ilmoitus oli odotettu ja kokonaisuus huomioon ottaen täysin perusteltu. Näin ollen tapaus Esko Rautiainen on loppuunkäsitelty.
Rääkkylän kunnassa haasteet eivät kuitenkaan pääty tähän, vaan päinvastoin. Kunnanjohtajan sijaisena toimii toistaiseksi kehityssihteeri Raita Joutsensaari, kunnes kuntaan löydetään toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen uusi kunnanjohtaja. Kunnanhallitus laittaa viran avoimeen hakuun seuraavassa kokouksessaan.
Jos – ja mitä ilmeisimmin kun – tehtävä laitetaan julkiseen avoimeen hakuun, tunkua siihen ei ole odotettavissa. Tämän ovat osoittaneet viime vuosien kuntajohtajarekrytoinnit eri puolilla maakuntaa. Kunnanjohtajan tehtävät eivät ole olleet erityisen haluttuja, mikä näkyy hakijamäärissä.
Rääkkylän tilannetta ei helpota se, että sen kuntakuva ei ole tällä hetkellä houkuttelevimmasta päästä. Sama koskee väestökehitystä, taloudellisesta tilanteesta puhumattakaan. Näistä lähtökohdista uuden kunnanjohtajan rekrytointi on kunnalle poikkeuksellisen vaikea tehtävä.
Onkin perusteltua kysyä, onko kokonaisuus niin haastava, että kunnan tulisi pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Voisiko kunnanjohtajan tehtäviä tulevaisuudessa hoitaa esimerkiksi ostopalveluna naapurikunnan johtaja, vaikkapa Kiteeltä tai Tohmajärveltä – rohkeimmat voisivat miettiä jopa Liperiä. Rääkkylässä on jo kuitenkin kokemusta, että viranhaltija hoitaa tehtäviään kahden kunnan alueella.
Samalla on syytä pohtia, onko kunnanjohtaja nykyisessä muodossaan kunnalle välttämätön instituutio. Tarvitseeko kunta kunnanjohtajan statuksella toimivat pr-kasvot ja niin sanotun ”kunnan äidin” tai ”kunnan isän”? Näitä kysymyksiä Rääkkylän kunnanhallituksen tulisi vakavasti harkita.
Yksi asia tiedetään kuitenkin jo nyt: tapaus Esko Rautiainen on loppuunkäsitelty. Näin tulisi ajatella myös kuntalaisten sekä erityisesti kunnan päättäjien ja virkamiesten. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja käyttää tilanne hyödyksi. Kunnalla on aidosti mahdollisuus tehdä rohkeitakin liikkeitä ja suunnanmuutoksia. Tosiasia on, että Rääkkylä tarvitsee nyt ennakkoluulottomia päätöksiä ja avauksia, mikäli se aikoo säilyä ehjänä ja itsenäisenä myös tulevaisuudessa.
