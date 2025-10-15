Pääkirjoitus: Mikä on Rääkkylän suunta? – valtuutetut vastaavat
Kotiseutu-uutiset on esittänyt neljä kysymystä kaikille valtuutetuille Liperissä ja Rääkkylässä. Viime viikkojen aikana olemme julkaisseet liperiläisvaltuutettujen vastauksia – tällä viikolla on rääkkyläläisten vuoro päästä ääneen.
Kysymysten taustalla on yksinkertainen ajatus: kuntalaisilla on oikeus tietää, mitä heidän valitsemansa päättäjät ajattelevat kotikunnan suunnasta. Vastauksista piirtyy monipuolinen kuva siitä, mitkä asiat ovat kunkin kunnan valtuutettujen mielestä olennaisia – ja miten ne mahdollisesti eroavat naapurikunnan näkemyksistä.
Liperissä ja Rääkkylässä kuntapolitiikka on lähellä ihmistä. Päätökset tehdään usein pienin resurssein, mutta suurin vaikutuksin. Siksi avoimuus, vuoropuhelu ja yhteinen suunta ovat erityisen tärkeitä. Valtuutettujen näkemykset kertovat paitsi tämän hetken kipukohdista, myös kehityksen mahdollisuuksista.
Rääkkyläläisiltä valtuutetuilta saadut vastaukset heijastavat samanaikaisesti realismia ja ratkaisuhalukkuutta. Syrjäinen sijainti, väestön väheneminen, taloushaasteet ja palvelujen karsinta nousevat toistuviksi huolenaiheiksi. Useampi vastaaja näkee erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kouluhankkeen tulevaisuuden kriittisinä kysymyksinä – olkoonkin, ettei sote-palveluiden järjestäminen kuulu kunnan vastuualueeseen. Yhtä kaikki, ihmisten arkeen vaikuttavien palveluiden varassa on paitsi arjen sujuvuus, myös luottamus tulevaan.
Ratkaisuja rääkkyläläisvaltuutetut hakevat niin säästöistä kuin kehityskohteista. Esille nousevat esimerkiksi kirkonkylän viihtyvyyden parantaminen, kevytliikenteen väylien kunnostus ja uusien asukkaiden houkuttelu. Osa ehdottaisi kuntalaisille suurempaa roolia myös talouden ja investointien suuntaamisessa.
Toistuva viesti valtuutettujen vastauksissa on tämä: Rääkkylä ei voi nojata ulkopuoliseen apuun. Tarvitaan omia, kestäviä ja ennen kaikkea paikallisesti juurtuneita ratkaisuja. Pienetkin teot voivat rakentaa suurempaa elinvoimaa – kunhan suunta on selkeä ja yhteinen.
Kysely ei tietenkään tarjoa yhtä totuutta, mutta se antaa arvokkaan näkymän valtuutettujen ajatteluun. Samalla se tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden peilata omia ajatuksiaan päätöksentekijöiden näkemyksiin. Siitä syntyy keskustelua – ja toivottavasti myös kiinnostusta osallistua.
Kotiseutu-uutiset julkaisee valtuustokyselyn, jotta päättäjien ja kuntalaisten välinen yhteys pysyisi elävänä. Keskustelu, kuunteleminen ja yhteisen suunnan etsiminen ovat demokratian ydintä – erityisesti pienissä kunnissa, joissa päätökset näkyvät arjessa varsin konkreettisesti.
Toivomme, että vastaukset herättävät ajatuksia ja rakentavaa keskustelua siitä, miten voimme yhdessä vahvistaa paikallista elinvoimaa. Päättäjien ääni on tärkeä – mutta vielä tärkeämpää on, että se kohtaa kuntalaisen äänen.
