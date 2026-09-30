30.9.2026
Toimittajan kolumni: Kirjasto on enemmän kuin hyllymetrejä
Milloin viimeksi kävit kirjastossa? Jos vastauksesi on ”en muista”, kannattaa ehkä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä kaikkea kirjasto nykyään tarjoaa. Kirjasto ei nimittäin ole enää pitkään aikaan ollut vain paikka, josta haetaan romaani viikonlopuksi tai tietokirja koulutehtävää varten. Se on paljon enemmän.
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