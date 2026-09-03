3.9.2026
Toimittajan kolumni: Ovatko palvelut elinvoimaisen kylän mitta?
Ovatko palvelut elinvoimaisen kylän, taajaman tai kunnan mitta?
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kysymys tuntuu ensi alkuun yksinkertaiselta. Jos kylällä on kauppa, kahvila, pankki, parturi ja muita yrityksiä, elämä näyttää olevan mallillaan. Jos liiketilat tyhjenevät ja palvelut vähenevät, mieleen hiipii helposti ajatus siitä, että paikka näivettyy.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.