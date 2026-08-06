6.8.2026
Toimittajan kolumni: Aikansa peiliä ei kannata rikkoa
Nostalgia on kummallinen voima. Se saa tarttumaan vuosikymmeniä vanhoihin kirjoihin, katsomaan uudelleen lapsuudesta tuttuja elokuvia tai etsimään televisiosarjoja, joiden tunnusmusiikin osaa edelleen ulkoa. Usein yllätys ei kuitenkaan ole se, kuinka paljon muistaa, vaan se, kuinka erilaisilta tutut tarinat näyttävät aikuisen silmin.
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