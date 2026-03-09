9.3.2026
Toimittajan kolumni: Elämää on ruudun molemmin puolin
Puhelin on monelle meistä ensimmäinen asia, johon aamulla tartumme – ja viimeinen, jonka laskemme käsistämme illalla, juuri ennen nukkumaanmenoa. Pienestä laitteesta on tullut erottamaton osa arkea. Sen avulla luetaan uutiset ja kavereiden kuulumiset, otetaan valokuvat, navigoidaan, katsotaan tv-sarjoja, hoidetaan pankkiasiat ja toisinaan soitetaan myös puheluita – listaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Siksi ei olekaan ihme, että puhelimen käytöstä keskustellaan paljon, varsinkin lasten ja nuorten kohdalla.
