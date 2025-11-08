8.11.2025
Toimittajan kolumni: Roosa rannekoru kertoo toivosta – tunteesta, joka kantaa
Tänä vuonna osallistuin Roosa nauha -kampanjaan eri tavalla kuin ennen. En kiinnittänyt vaaleanpunaista nauhaa takin kaulukseen tai käsilaukkuun, vaan pujotin ranteeseeni kampanjan rannekorun. Pienen korun, jolla on suuri merkitys – tänä vuonna se ei ollut vain symboli, vaan ele läheiseni puolesta. Hän on vastikään käynyt läpi syöpähoidot, ja vaikka leikkaus ja sädehoitojakso ovat nyt takana, ei arki ole palannut aivan entiselleen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.