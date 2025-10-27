27.10.2025
Toimittajan kolumni: Kasvispihvi pysyy pihvinä – vaikka Brysselissä mitä päätettäisiin
Bryssel on jälleen onnistunut sekoittamaan suomalaisten ruokapöydät päätöksillään. Tällä kertaa pöydällä ei ole ollut voin suolapitoisuus tai kurkun käyryys, vaan kysymys siitä, saako kasvipohjaista ruokaa kutsua pihviksi, makkaraksi tai hampurilaiseksi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.