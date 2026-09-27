27.9.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Osuusmeijeri, joka ei ollut vain meijeri
Liperin Osuusmeijeri ei vuonna 1967 ollut pelkkä maidon jalostuslaitos. Kirkkosalmen rannalla toimineen meijerin yhteydessä pyörivät myös mylly ja pesula, ja saman katon alla käsiteltiin miljoonia litroja maitoa, tonneittain viljaa ja kymmeniätuhansia kiloja pyykkiä. Kotiseutu-uutisten vanha lehtijuttu avaa näkymän aikansa merkittävään paikalliseen laitokseen.
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