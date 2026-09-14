14.9.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: “Kirjoittaja on ilmeisesti hampaaton” – mielipidekirjoituksissa kuuluvat erilaiset näkemykset
Mielipidekirjoituksilla on ollut sijansa Kotiseutu-uutisissa koko lehden ilmestymisen ajan. Lukijat ovat avautuneet paikallislehden sivuilla niin yhteiskunnallisista asioista kuin arkisista, mieltä askarruttaneista sattumuksistakin. Syyskuussa 1967 lehdessä julkaistiin useampikin leipää käsitellyt mielipidekirjoitus.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.