10.9.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: “Pieniä ja vaikeuksissa olevia kuntia on jo tarpeeksi”
Millaisia ajatuksia alueliitokset herättävät? Tähän kysymykseen pureuduttiin Kotiseutu-uutisissa kuusi vuosikymmentä sitten – 8. syyskuuta vuonna 1967 ilmestyneessä lehdessä kerrottiin liperiläisten ja rääkkyläläisten näkemyksiä asiasta.
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