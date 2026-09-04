4.9.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Nykyaikainen Yhteiskoulu, maksuton opetus ja kouluruokailu
Koulujen rakentamista käsitteleviä uutisia on tänäkin vuonna julkaistu Kotiseutu-uutisissa useita. Palstatilaa ovat saaneet Rääkkylään rakennettava uusi yhtenäiskoulu sekä uuden koulun rakentaminen Viinijärvelle ja vanhan peruskorjaus.
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