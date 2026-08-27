27.8.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: “Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa”
Kansalaisopisto tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja mielekkääseen harrastamiseen. Se lisää ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa uuden oppimisen iästä ja taustasta riippumatta. Ei siis ihme, että kansalaisopiston perustaminen Liperiin sai palstatilaa Kotiseutu-uutisissa kuusi vuosikymmentä sitten.
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