15.8.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Kuntaliitokset puhuttivat – Rääkkylä halusi pitää kiinni itsenäisyydestään
Kun Kotiseutu-uutiset ilmestyi ensimmäisen kerran joulukuussa 1966, Suomen kuntakartta näytti aivan toisenlaiselta kuin nykyisin. Vuonna 1960 Suomessa oli 548 kuntaa, vuonna 1980 enää 464. Kuntien määrän vähenemiseen vaikuttivat muun muassa hyvinvointivaltion rakentaminen ja kuntien tehtävien kasvu. Suurempia kuntia alettiin pitää yhtenä keinona turvata palvelujen järjestäminen.
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