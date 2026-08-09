9.8.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: ”Näytetään kiviä helsinkiläisille” – Rääkkylän matkailu puhutti paikallislehden lukijoita
Lukijoiden kirjoituksilla on aina ollut oma sijansa Kotiseutu-uutisten sivuilla. Elokuussa 1967 paikallislehdessä julkaistiin lukuisia mielipidekirjoituksia useista eri aiheista – yksi eniten ajatuksia ja näkemyksiä herättäneistä aiheita oli Rääkkylän matkailu.
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