Ensimmäisestä vuosikerrasta: Paras juoksija sai kultakellon, nopeimmat hiihtäjät mainetta ja kunniaa
Maaliskuussa vuonna 1967 Kotiseutu-uutiset ilmestyi vain kolmesti. Miksi? Sitä me jälkipolvet voimme vain arvailla. Paikallislehden vanhojen numeroiden lehteily antaa kuitenkin jotain osviittaa asiasta: helmikuun 1967 ensimmäisessä numerossa kirjoitettiin että “Jos asiaa ei ole, ei kannata täyttää sivuja puhumalla asian vierestä.” Kenties tämä oli syynä myös maaliskuun 1967 julkaisutiheyteen.
