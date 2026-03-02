2.3.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Kotiseutu-uutisten levikkialue laajeni Rääkkylään
Huhtikuussa 1967 Kotiseutu-uutisten sisällössä ja levikkialueessa tapahtui merkittävä muutos. Ensimmäisinä ilmestymiskuukausina paikallislehden levikkialueeseen kuuluivat Liperi ja Viinijärvi, mutta 7. huhtikuuta vuonna 1967 ilmestyneessä lehdessä uutisoitiin levikkialueen laajenevan Rääkkylään.
