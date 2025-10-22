Yllätyksen naisten joukkue aloittaa pelit futsalin Ykkösessä – Tavoitteena on päästä keväällä Liiga-karsintoihin
Liperissä on harvoin pelattu aikuisten toiseksi korkeinta sarjatasoa, pesäpalloa lukuun ottamatta. Tänä talvena päästään sisälajeissa ykkösdivisioonatasolle, kun Ylämyllyn Yllätyksen naisten joukkue aloittaa lauantaina futsal-kauden Ykkösessä.
Yllätys nousi valtakunnalliseen sarjaan viime keväänä, kun nuori joukkue voitti itäisen alueen Kakkosen ja kukisti karsinnoissa suvereenisti FC Kemin.
Ylämyllyn Yllätys on sijoitettu pohjoisen alueen yhdeksän joukkueen lohkoon, mikä tarkoittaa kauden aikana noin 7000 matkustuskilometriä. Pohjois-Karjalasta Ykkösessä pelasi viime vuonna myös joensuulainen FC Hertta, mutta se tippui kauden päätteeksi Kakkoseen.
Ensimmäisenä Ylämyllyn yläkoululle vieraaksi saapuu lähin vastus Vieska Futsal Ylivieskasta. Se säilytti sarjapaikkansa niukasti viime kauden päätteeksi.
– Mielenkiinnolla odotan uutta sarjatasoa ja uusien seurojen kohtaamisia. Vaikka olemme Ykkösen otteluita nähneet edelliskausina, joka vuosi joukkueet ovat erilaisia, päävalmentaja Ari Mäkiranta kuvailee.
Yllätyksen harjoitusringissä on parikymmentä futsalistia, joista moni on kahden vuoden takaisia T19 Liigan SM-hopeamitalisteja tai muutaman vuoden takaisia 15-vuotiaiden Suomen mestareita. Yllätyksen maalia vartioi nuorten valtakunnallisilla leireillä vieraillut Annika Parkkinen.
Joukkueella riittää leveyttä, vaikka TU19-maajoukkueen liperiläispelaajia Pinja Kurkea ja Sofia Parkkista ei nähdä kokoonpanossa. Kurki on alkukauden kuntoutumassa ja Parkkinen pelaa tällä kaudella mikkeliläisen PU-62:n väreissä Naisten Liigaa. Yllätyksen ja PU:n välille solmittu farmisopimus saattaa kuitenkin tuoda jo ensimmäiset Liiga-maalinsa tehtailleen Parkkisen esiintymään sinipaitaan kauden mittaan.
Tulevan kauden tavoitteena Yllätyksen naisten joukkueella on edetä Liiga-karsintoihin. Mikäli tie Liigaan avautuisi joskus, pitäisi kenttä peleille etsiä naapurikaupungin suuremmilta areenoilta.
Yllätyksellä on Palloliiton sarjoissa tänä talvena 17 joukkuetta, minkä myötä se lukeutuu Suomen suurimpiin futsalseuroihin.
Miesten ja B-junioreiden yhteinen joukkue pelaa kolmosdivisioonassa. 15-vuotiaiden tyttöjen sarjaan ilmoittautuneen joukkueen tavoite on SM-lopputurnaus.
Futsal lajina
– Kentällä maalivahti + neljä kenttäpelaajaa.
– Kenttä n. 20 x 40 metriä.
– Maalit 3 metriä leveät.
– Futsal-pallo on jalkapalloa raskaampi, pienempi ja vähemmän kimmoisa.
– Aktiivinen peliaika 2×20 minuuttia eli kello pysähtyy esimerkiksi pallon ylitettyä sivurajan.
– Lentävät edestakaiset vaihdot.
– Runsaasti jalkapallosta poikkeavia sääntöjä: esimerkiksi ei paitsiota, kumulatiiviset virheet, maalivahdin avaus heittämällä ja sivurajapotkut.
– Nopeatempoinen laji lukeutuu Suomen suosituimpiin palloilulajeihin. Moni maailman huippujalkapalloilija on harrastanut nuorempana futsalia pihalajina, vaikka Suomessa futsalia pelataankin saleissa parketilla tai muovimatolla.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.