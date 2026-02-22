Koti
» Urheilu
» Jekku varmisti voitolla kotiedun voittamalla viimeisen runkosarjaottelun
Jekku varmisti voitolla kotiedun voittamalla viimeisen runkosarjaottelun
Julkaistu kategoriassa: Urheilu Kirjoittanut Jutta Kurki 22.2.2026
Ylämyllyläinen salibandyseura Jekku voitti lauantaina vieraissa lohkojumbo Tuupovaaran Dynamon kakkosdivisioonan ottelusssa. Lehmossa pelattu ottelu päättyi Jekulle 9-8 (1-3, 4-4, 4-1).
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.