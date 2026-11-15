Seurakuntavaalit: Heidät valittiin Liperistä ja Keski-Karjalasta
Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä oli sunnuntaina 15. marraskuuta. Liperin seurakunnassa sekä Keski-Karjalan seurakunnassa on kaikki äänet laskettu. Liperissä kirkkovaltuustoon valittiin 25 ja Keski-Karjalassa 27 henkilöä.
Liperin seurakunnassa äänestysprosentti oli 12,4. Äänioikeutettuja oli 8 201 ja äänestäneitä 1 017. Ennakkoon äänesti 80,5 prosenttia äänestäneistä.
Eniten henkilökohtaisia ääniä Liperissä sai Maija Silvennoinen, 102 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Kirsi Rissanen (72) ja Riikka Saukkonen-Pietarinen (66).
Keski-Karjalan seurakunnassa äänestysprosentti oli 13,8. Äänioikeutettuja oli 9 263 ja äänestäneitä 1 281. Ennakkoon äänesti 77,4 prosenttia äänestäneistä.
Keski-Karjalassa eniten ääniä sai Marjatta Kurki (102). Seuraavaksi eniten ääniä keräsivät Sanna Kosonen (92) ja Marja Malinen (84).
Kirkkovaltuustoihin valittiin seuraavat henkilöt:
Liperin seurakunta
Maija Silvennoinen, 102 ääntä
Riikka Saukkonen-Pietarinen, 66 ääntä
Kirsi Rissanen, 72 ääntä
Hanna-Leena Puhakka, 37 ääntä
Osmo Puustinen, 51 ääntä
Matti Vihma, 46 ääntä
Tuula Pakarinen, 48 ääntä
Timo Lamminaho, 34 ääntä
Esa Lappalainen, 40 ääntä
Juha Kosonen, 45 ääntä
Auroora Hiltunen, 26 ääntä
Päivi Verkasalo, 27 ääntä
Mauri Tolvanen, 29 ääntä
Henri Savolainen, 24 ääntä
Jari Mäkinen, 26 ääntä
Kati Pikkarainen, 25 ääntä
Lassi Ratilainen, 22 ääntä
Taina Rautiainen, 28 ääntä
Eeva Huikuri, 24 ääntä
Markku Surakka, 20 ääntä
Lauri Asikainen, 23 ääntä
Matti Piironen, 26 ääntä
Tero Kuittinen, 14 ääntä
Timo Koistinen, 16 ääntä
Soile Rummukainen, 15 ääntä
Keski-Karjalan seurakunta:
Marjatta Kurki, 102 ääntä
Sanna Kosonen, 92 ääntä
Marja Malinen, 84 ääntä
Kaisa Halonen, 75 ääntä
Markku Saarinen, 60 ääntä
Markus Kontiainen, 55 ääntä
Teuvo Karjalainen, 54 ääntä
Marja Multanen, 50 ääntä
Tatu Perttula, 41 ääntä
Aada Toropainen, 40 ääntä
Kirsi Hirvonen, 38 ääntä
Mari Lappalainen, 38 ääntä
Jussi Raerinne, 35 ääntä
Markku Karppanen, 35 ääntä
Kaisu Kiiskinen, 33 ääntä
Sari Rouvinen, 32 ääntä
Anssi Lavikka, 32 ääntä
Arja Rahunen, 30 ääntä
Satu Ikonen, 28 ääntä
Tuomo Suoninen, 27 ääntä
Helena Pakarinen, 26 ääntä
Hanna Kaihoniemi, 25 ääntä
Suvi Koivuniemi, 24 ääntä
Terho Timonen, 22 ääntä
Hannu Heikkinen, 22 ääntä
Marjatta Karkkulainen, 21 ääntä
Tuulikki Pakarinen, 21 ääntä
Rääkkylä kuuluu Keski-Karjalan seurakuntaan. Valitut on listattu vertausluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään.
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