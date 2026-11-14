Mattisenlahden koulun myynti etenee – lautakunta hyväksyi kauppahinnan
Liperin elinympäristölautakunta hyväksyi torstaina 12. marraskuuta esityksen entisen Mattisenlahden koulun myymisestä 12 001 eurolla.
Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että koulurakennukset ja noin hehtaarin määräala myydään tarjouskaupan voittaneelle ostajalle. Kauppahinta jää huomattavasti alkuperäistä 125 000 euron pyyntihintaa pienemmäksi.
Kohde oli julkisessa myynnissä kesästä lähtien ilman yhtään tarjousta. Syyskuun lopulla aloitettu tarjouskauppa tuotti korkeimmaksi tarjoukseksi 12 001 euroa.
Koulukiinteistön rakennusten kunto ja kauppakirjan vastuunjako ovat nousseet esiin ostajan esittämissä muutospyynnöissä. Ostaja on pyytänyt poistamaan kauppakirjasta myyjän yleisen vastuuvapauden ja nollaan euroon rajatun korvausvastuun.
Ostajan mukaan urheilutilan sisältävästä sivukoulusta on löytynyt huutokaupan jälkeen vaurioita, joita ostaja ei ollut aiemmin havainnut. Ostaja on myös huomauttanut, ettei rakennuksista laadittu kuntoarvio ollut mukana myynti-ilmoituksissa.
Kunnanhallituksen aiemmin käsittelemän kuntoarvion mukaan koulukiinteistössä on arvioitu olevan noin 530 000 euron edestä välttämättömiä rakenne- ja taloteknisiä korjauksia seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Kunnan tavoitteena on, ettei sille jää kaupan jälkeen vastuuta vanhoista rakennuksista. Kauppakirjaluonnoksessa koko 12 001 euron kauppahinta kohdistetaan maapohjaan ja puustoon, jolloin rakennuksille ei osoiteta erillistä rahallista arvoa.
Ostaja on esittänyt muutoksia myös määräalan lohkomiskustannusten jakamiseen, sillä niistä ei ollut selkeää mainintaa huutokaupan myyntiehdoissa. Kunnan tavanomaisen käytännön mukaan kustannuksista vastaa ostaja.
Ostaja on lisäksi ilmoittanut kiinnostuksensa koulun viereiseen urheilukenttään. Mikäli myös kentän ostaminen olisi mahdollista, ostaja olisi valmis maksamaan suuremman alueen lohkomiskustannukset.
Elinympäristölautakunta hyväksyi myyntiesityksen päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjassa ei erikseen ratkaistu ostajan esittämiä kauppakirjamuutoksia.
Kunnan mukaan koulukiinteistön myynti tukee talouden tasapainottamista, sillä käyttämättömien rakennusten ylläpito- ja hoitokustannukset poistuisivat kunnan vastuulta.
Asia etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jossa tehdään lopullinen päätös kiinteistön myynnistä.
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