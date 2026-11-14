Karjalanpiirakoista menestystarina – Liperiläinen Honey Bee Allaga palkittiin Pohjois-Karjalan vuoden nuorena yrittäjänä
Filippiineiltä Suomeen muuttanut Honey Bee Allaga on rakentanut menestyvän leipomoyrityksen perinteisten karjalanpiirakoiden ympärille. Kotileipomo Honey Been toiminnassa yhdistyvät suomalaiset leivontaperinteet ja aasialaiset maut.
Pohjois-Karjalan Yrittäjät on palkinnut Kotileipomo Honey Bee Oy perustajan Honey Bee Allagan, 34, alueellisena vuoden nuorena yrittäjänä. Palkinto luovutettiin lauantaina 14. marraskuuta Nurmeksessa järjestetyssä maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa.
Tunnustuksen lisäksi Allaga sai Yksityisyrittäjäin Säätiön myöntämän 1 500 euron stipendin.
Pohjois-Karjalan Yrittäjien palkitsemisperusteissa nostetaan esiin Allagan poikkeuksellinen yrittäjätarina sekä hänen kykynsä yhdistää suomalainen ruokaperinne ja filippiiniläinen yrittäjyys.
Vuonna 2004 Filippiineiltä Suomeen muuttanut Allaga perusti Kotileipomo Honey Been vuonna 2018 ja ryhtyi valmistamaan yhtä suomalaisen ruokakulttuurin tunnetuimmista perinneherkuista, karjalanpiirakoita.
Palkitsemisperusteiden mukaan Allaga opetteli valmistamaan perinteisiä pohjoiskarjalaisia piirakoita. Sittemmin käsin rypytetyistä karjalanpiirakoista on tullut yrityksen menestyksen kulmakivi.
Kotileipomo Honey Been toiminnan ytimessä ovat aito käsityö ja perinteisten valmistustapojen vaaliminen.
Suomalaisten perinneleivonnaisten rinnalle Allaga on tuonut makuja omasta kulttuuritaustastaan. Leipomon valikoimaan kuuluvat myös käsin valmistetut aasialaiset kevätkääryleet.
Juuri kahden ruokakulttuurin yhdistäminen tekee yrityksestä omaleimaisen. Samassa leipomossa kohtaavat pohjoiskarjalainen käsityöperinne ja filippiiniläiset ruokavaikutteet.
Kotileipomo Honey Been toiminta on vuosien varrella kasvanut ja laajentunut Liperistä Joensuun suuntaan.
Pohjois-Karjalan Yrittäjät korostaa palkitsemisperusteissaan Allagan vahvaa työmoraalia, aitoa käsityöosaamista ja kykyä yhdistää filippiiniläinen yrittäjätarmokkuus suomalaiseen ruokaperinteeseen. Näitä pidetään yrityksen menestyksen keskeisinä tekijöinä.
Allagan yrittäjätarina osoittaa, kuinka suomalainen ruokaperinne voi tarjota mahdollisuuksia myös aivan toisenlaisesta kulttuuritaustasta tulevalle yrittäjälle. Samalla se kertoo siitä, miten eri kulttuurien osaaminen ja perinteet voivat täydentää toisiaan ja synnyttää uutta liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan.
Pohjois-Karjalan Yrittäjien alueellinen Nuori Yrittäjä -kilpailu on tarkoitettu järjestön jäsenyrityksille. Palkinnon saaja voi olla enintään 35-vuotias yrittäjä.
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