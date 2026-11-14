Honey Bee Allaga (oik.) palkittiin Pohjois-Karjalan vuoden nuorena yrittäjänä. Vasemmalla Karelian Lihajalosteen Kati ja Sami Puustinen. Heidät palkittiin Maakunnan Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Kuva: Mikko Pönkkä