Vedenjakelu palautunut Liperin kirkonkylällä – häiriöitä myös tekstiviestipalvelussa
Liperin kirkonkylällä perjantaina ilmennyt vedenjakeluhäiriö on saatu korjattua. Vedenjakelu palautui alueelle iltapäivällä.
Vedenjakeluhäiriön syynä oli Keskustiellä rikkoutunut vesijohto. Häiriö vaikutti vedenjakeluun erityisesti Käsämäntien ja Heinävedentien ympäristössä.
Liperin kunta tiedotti perjantaina kello 16.12, että vedenjakelu on saatu palautettua alueelle.
Häiriön aikana asukkaille järjestettiin puhtaan veden jakelupiste Liperin terveysaseman ensiavun puoleiselle pysäköintialueelle osoitteeseen Käsämäntie 111 C. Vettä oli mahdollista noutaa omiin astioihin.
Vedenjakeluhäiriöstä tiedottamiseen käytetyssä tekstiviestipalvelussa on myös ilmennyt toimintahäiriöitä, joten kaikki alueen asukkaat eivät saaneet viestiä häiriöstä. Kunnan mukaan häiriöiden syytä selvitetään.
EDIT: Juttua muokattu kauttaaltaan 13.11. klo 17.40
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