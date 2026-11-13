Salokylän koulua esitetään lakkautettavaksi ensi kesänä – säästöjä tavoitellaan vuosittain lähes 380 000 euroa
Liperin Salokylän koulun toiminta saattaa päättyä ensi kesänä. Hyvinvointilautakunnalle esitetään, että koulu lakkautetaan heinäkuussa 2027. Lakkauttamista perustellaan vähenevillä oppilasmäärillä, koulurakennuksen heikolla kunnolla ja kunnan talouden tasapainottamisella.
Liperin hyvinvointilautakunta käsittelee Salokylän koulun lakkauttamista kokouksessaan torstaina 19. marraskuuta. Päätösehdotuksen mukaan lautakunta esittäisi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle koulun lakkauttamista 31. heinäkuuta 2027.
Salokylän koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 52 oppilasta. Oppilasennusteen mukaan määrä vähenee ensi lukuvuonna 45 oppilaaseen ja lukuvuoteen 2032–2033 mennessä 32 oppilaaseen.
Liperin kunnanvaltuusto linjasi kesäkuussa 2024, että kunnan kouluverkkoa kehitetään kohti kolmen taajamakoulun mallia.
Lakkauttamisella tavoitellaan merkittäviä säästöjä
Salokylän koulun sulkemisella tavoitellaan pitkällä aikavälillä noin 377 000 euron vuotuisia säästöjä.
Suurimmat säästöt syntyisivät henkilöstökuluista, joiden arvioidaan vähenevän noin 280 000 euroa vuodessa. Kiinteistökustannuksista säästyisi noin 75 000 euroa, ruokakuljetuksista 12 000 euroa ja muista kustannuksista noin 10 000 euroa vuodessa.
Tavoitteena on vähentää henkilöstöresurssia vähintään neljän henkilötyövuoden verran. Koulussa työskentelee nykyisin kuusi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä opetuksessa sekä siivous- ja ruokahuollossa.
Päätösehdotuksen mukaan lakkauttamisen jälkeen henkilöstöä on tarkoitus sijoittaa taajamakouluissa vapautuviin tehtäviin.
Säästöjä pienentävät kuitenkin mahdollisesti kasvavat koulukuljetuskustannukset sekä oppilaiden siirtymisestä aiheutuvat lisäresurssitarpeet.
Sata vuotta vanha koulurakennus vaatisi mittavia korjauksia
Yksi keskeisistä lakkauttamisen perusteista on Salokylän koulurakennuksen kunto.
Vuonna 1926 rakennettu päärakennus on kunnan mukaan kauttaaltaan peruskorjauskuntoinen. Rakennuksen ilmanvaihdossa on merkittäviä ongelmia, eikä sitä ole saatu korjauksista huolimatta riittäväksi.
Korjaustarpeita on muun muassa ikkunoissa, julkisivuissa, alapohjan tuuletuksessa ja liikuntasalin lattiassa.
Kunnan mukaan peruskorjauksellakaan ei pystyttäisi ratkaisemaan kaikkia ilmanvaihdon ja tilojen toiminnallisuuden ongelmia.
Suurin osa huoltajista toivoo Liperin koulua
Jos Salokylän koulu lakkautetaan, sen oppilaat siirtyvät Liperin ja Ylämyllyn kouluihin.
Kunnan mukaan oppilaat mahtuisivat nykyisiin opetusryhmiin, mikäli koulupaikat määräytyvät suunniteltujen uusien lähikoulualueiden mukaisesti.
Huoltajille järjestetyssä kyselyssä 93 prosenttia perheistä vastasi kyselyyn. Vastanneista 84 prosenttia toivoi lapsensa uudeksi kouluksi Liperin koulua.
Jos koulupaikat määräytyvät huoltajien toiveiden mukaisesti, Liperin koulussa saatetaan tarvita määräajaksi lisää opetusresursseja.
Koulumatkat pitenevät osalla oppilaista, ja koulukuljetuksessa olevien lasten määrä kasvaa hieman.
Koulun sulkeminen herättää huolta lapsissa ja huoltajissa
Salokylän koulun mahdollista lakkauttamista on käsitelty henkilöstön, huoltajien, kuntalaisten ja oppilaiden kuulemistilaisuuksissa.
Lokakuussa järjestettyyn kuntalaistilaisuuteen osallistui 39 kuntalaista ja kymmenen luottamushenkilöä.
Huoltajien ja kuntalaisten puheenvuoroissa korostuivat pienen kouluyhteisön turvallisuus, tuttuus ja yhteisöllisyys. Huolta herättivät myös kylän tulevaisuus sekä liikunta- ja kokoontumispaikkojen säilyminen.
Marraskuun alussa järjestetyssä lasten kuulemisessa osa oppilaista kertoi olevansa surullisia ja huolissaan mahdollisesta koulun sulkemisesta.
Osa lapsista puolestaan suhtautui koulun vaihtamiseen myönteisesti, sillä uusissa kouluissa olisi jo entuudestaan tuttuja kavereita ja aikuisia.
Kunta tunnistaa lakkauttamisen kielteisinä vaikutuksina tutun kouluyhteisön hajoamisen ja koulumatkojen pidentymisen. Toisaalta suuremmissa kouluissa oppilaiden käytettävissä olisi nykyistä laajemmin esimerkiksi erityisopetuksen ja opiskeluhuollon palveluita.
Mikäli kunnanvaltuusto päättää lakkauttaa koulun, oppilaiden siirtymistä uusiin kouluihin valmistellaan keväällä 2027. Uusiin kouluihin järjestetään tutustumista, ja koulukuljetukset suunnitellaan kesän aikana.
Lopullisen päätöksen Salokylän koulun tulevaisuudesta tekee Liperin kunnanvaltuusto.
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