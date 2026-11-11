Vedenjakeluhäiriö Liperin kirkonkylällä korjattu – uusi vesikatko torstaiaamuna
Liperin kirkonkylällä keskiviikkona 11. marraskuuta havaittu vedenjakeluhäiriö on saatu korjattua, ja vedenjakelu on palautunut normaaliksi. Alueella on kuitenkin edessä uusi vesikatko torstaiaamuna.
Häiriö koski Käsämäntien ympäristöä Heinävedentien pohjois- ja länsipuolella.
Liperin kunta tiedotti kello 14.46, että vika on saatu korjattua ja vedenjakelu palautettua. Korjaustöitä jatketaan kuitenkin torstaina 12. marraskuuta noin kello 5.00–6.30, jolloin vedenjakelu katkaistaan uudelleen kyseisellä alueella. Vedenjakelu voi palautua myös ilmoitettua aikaisemmin.
Kunnan mukaan häiriöalueen asukkaille on lähetetty tilanteesta tekstiviesti. Häiriöviestipalvelun kautta ilmoituksia saavat yli 16-vuotiaat asukkaat, joiden puhelinnumero ja osoite ovat julkisia.
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