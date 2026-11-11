Valkoposkihanhien kuolinsyy ei ollut lintuinfluenssa – yli 700 lintua kuollut Pohjois-Karjalassa, myös Liperissä ja Rääkkylässä
Pohjois-Karjalassa havaittujen valkoposkihanhien joukkokuolemien syytä selvitetään edelleen. Ensimmäisissä tutkimuksissa linnuista ei ole löydetty lintuinfluenssaa.
Pohjois-Karjalassa on kuollut yli 700 valkoposkihanhea lokakuun lopun ja marraskuun alun aikana. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun soten ympäristöterveydenhuoltoon on tullut yli 70 ilmoitusta kuolleista tai sairastuneista linnuista. Kuolleita hanhia on löytynyt muun muassa Viinijärveltä ja Rääkkylästä.
Siun soten keskiviikkona 11. marraskuuta julkaiseman tiedotteen mukaan kuolleista linnuista on otettu näytteitä, jotka on lähetetty Ruokavirastoon tutkittaviksi. Neljän ensimmäisen näyte-erän tulokset ovat valmistuneet, eikä niissä ole todettu lintuinfluenssaa.
Joukkokuolemien tarkka syy on kuitenkin edelleen epäselvä.
– Tämänhetkisen arvion mukaan syynä saattaa olla jokin lintujen virustauti, joka heikentää erityisesti nuorten lintujen vastustuskykyä ja altistaa ne muille sairauksille, ympäristöterveydenhuollon johtaja Marja Tuomainen kertoo Siun soten tiedotteessa.
Virustutkimukset jatkuvat, ja lopullisten tulosten valmistuminen kestää Ruokaviraston arvion mukaan todennäköisesti vielä useita viikkoja.
Vaaraa ihmisille tai lemmikkieläimille ei ole havaittu
Tähänastisissa tutkimuksissa ei ole ilmennyt mitään, mikä viittaisi siihen, että lintujen joukkokuolemat aiheuttaisivat vaaraa ihmisille tai lemmikkieläimille.
Siun sote muistuttaa kuitenkin, ettei kuolleisiin tai sairaisiin lintuihin pidä koskea paljain käsin. Myös lemmikit on pidettävä poissa kuolleiden lintujen läheisyydestä.
Jos lintuun on koskettu, kädet tulee pestä huolellisesti vedellä ja saippualla sekä desinfioida alkoholipitoisella käsihuuhteella.
Lintujen joukkokuolemista ja sairastumisista tulee ilmoittaa viranomaisille. Virka-aikana ilmoituksen voi tehdä Siun soten ympäristöterveydenhuoltoon numeroon 013 330 8201. Virka-ajan ulkopuolella yhteyttä tulee ottaa päivystävään eläinlääkäriin.
Lähde: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun soten tiedote
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