Valtuusto: Myllyn alueen kaava kumottiin – Veroprosentti pysyy ennallaan
Liperin kunnanvaltuusto kumosi maanantaina 9. marraskuuta vuonna 2023 hyväksytyn Myllyn alueen asemakaavapäätöksen. Taustalla ovat alueelle suunnitellun rakennushankkeen kariutuminen ja maanomistajan taloudelliset vaikeudet. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös Ylämyllyn kehittämissuunnitelman ja päätti pitää ensi vuoden veroprosentit ennallaan.
Myllyn alueesta oli tarkoitus kehittää Liperin kirkonkylälle merkittävä uusi asumisen ja liiketoiminnan keskittymä. Vuonna 2021 käynnistetty asemakaavamuutos laadittiin Aavakax Oy:n aloitteesta, ja valtuusto hyväksyi kaavan elokuussa 2023.
Suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet. Maanomistaja ei markkinoinnista huolimatta löytänyt alueelle rakentajia, eikä rakentaminen käynnistynyt. Vuoden 2026 aikana maanomistajan hanke ajautui selvitystilaan.
Kaavan toteuttamiseen liittyi maankäyttösopimus, jonka perusteella maanomistajan olisi pitänyt maksaa kunnalle 289 000 euroa maankäyttökorvauksia. Korvaukset oli sidottu asemakaavan voimaantuloon.
Lainsäädännön muutoksen vuoksi kaava olisi tullut automaattisesti voimaan vuoden 2027 alussa. Konkurssipesällä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta maksaa sovittuja korvauksia.
Kunnan näkökulmasta tilanne oli ongelmallinen, sillä asemakaavan toteuttaminen olisi edellyttänyt katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamista yksityisen maanomistajan alueelle ilman sovittuja korvauksia.
Maanomistajan edustaja pyysi heinäkuussa kuntaa kumoamaan asemakaavapäätöksen maksuvelvoitteineen.
Kunta pyrki vielä löytämään ratkaisun, jolla alueen kehittämistä olisi voitu jatkaa. Se valmisteli vaihtoehtoa, jossa alueelle olisi laadittu uusi, edullisemmin toteutettava asemakaava ja maankäyttökorvauksia olisi pienennetty. Maksuja olisi voitu myös jaksottaa esimerkiksi tontinluovutusten yhteyteen.
Konkurssipesä ilmoitti kuitenkin lokakuussa valitsevansa alkuperäisen vaihtoehdon eli asemakaavapäätöksen kumoamisen.
Valtuuston päätöksellä myös alueen kaavoitus- ja maankäyttösopimus raukesi.
Myllyn alue asetettiin samalla rakennuskieltoon uuden asemakaavan laatimista varten. Rakennuskielto ei koske alueella jo olevia rakennuksia, joiden käyttöä ja kunnostamista voidaan jatkaa.
Alueelle ei jää voimaan asemakaavaa. Sen sijaan voimassa on vuonna 2023 hyväksytty osayleiskaavan muutos, jossa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi.
Kunnan tavoitteena on, että Myllyrannan tuleva maankäyttö ratkaistaan myöhemmin uudella, kokonaisvaltaisella asemakaavalla.
Valtuusto hyväksyi myös Ylämyllyn kehittämissuunnitelman, jossa hahmotellaan kunnan merkittävimmän kasvualueen tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka.
Suunnitelmassa tavoitellaan viihtyisää, vetovoimaista ja elinvoimaista taajamaa, jossa asuminen, yritystoiminta, palvelut ja luonnonympäristö tukevat toisiaan.
Keskeisiä kehittämiskohteita ovat valtatie 9 eritasoliittymän tarjoamat mahdollisuudet, Sompalammen mahdollinen uusi asuinalue sekä Polvijärventien ja valtatie 9 risteysalueen kehittäminen yritystoimintaan.
Lisäksi suunnitelmassa nostetaan esiin Kauppakeskus Myllärin eteläpuolinen alue, Pärnän liikunta- ja matkailualue sekä Pyhäselän ranta-alueiden mahdollisuudet asumisen ja matkailun kehittämisessä.
Ylämyllyn yritysalueesta tavoitellaan entistä vahvempaa erikoiskaupan, tilaa vievän kaupan, pienteollisuuden ja työpaikkojen keskittymää.
Kehittämissuunnitelman on laatinut Luo Arkkitehdit Oy. Työn aikana järjestettiin asukaskyselyitä ja yleisötilaisuuksia, joiden palautetta hyödynnettiin suunnittelussa.
Suunnitelman hyväksyminen ei vielä merkitse yksittäisten rakennushankkeiden käynnistymistä. Niiden toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään erikseen vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä. Hankkeet voivat edellyttää myös maan hankkimista tai sopimuksia maanomistajien kanssa.
Liperin kunnanvaltuusto päätti säilyttää vuoden 2027 kunnallisveroprosentin nykyisessä 9,50 prosentissa. Myöskään kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä muutoksia.
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti pysyy 0,50 prosentissa, muiden asuinrakennusten 1,00 prosentissa ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 prosentissa. Maapohjan veroprosentti on jatkossakin 1,30 prosenttia.
Liperin kunnallisveroprosentti on selvästi keskimääräistä korkeampi. Vuonna 2026 Pohjois-Karjalan verotettavilla tuloilla painotettu keskiarvo on 8,47 prosenttia ja Manner-Suomen 7,57 prosenttia.
Kunnan talousarviovalmistelussa verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna noin 500 000 euroa eli 1,7 prosenttia. Kasvu perustuu veropohjan ja verotettavien tulojen kehitykseen, ei veroprosenttien korotuksiin.
Valtuusto hyväksyi lisäksi Käsämän osayleiskaavan muutoksen, joka koskee hoivapalveluja tarjoavan Kostamokodin aluetta.
Honkalampisäätiön konserniin kuuluvan Kostamokoti Oy toiminta on sijoittunut alueelle, joka oli aiemmin osoitettu maatilojen talouskeskusten käyttöön. Kaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muutettiin vastaamaan nykyistä palvelutoimintaa.
Muutos mahdollistaa myös rakennusoikeuden lisäämisen vajaalla 500 kerrosneliömetrillä.
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