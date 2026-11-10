Mattisenlahden koulusta tarjottiin vain 12 001 euroa
Liperin kunta on myymässä entistä Mattisenlahden koulua rakennuksineen 12 001 eurolla. Kauppahinta jää huomattavasti alkuperäistä 125 000 euron pyyntihintaa pienemmäksi. Ostaja on kuitenkin esittänyt muutoksia kauppakirjaan muun muassa rakennusten kuntoon liittyvien vastuiden vuoksi.
Mattisenlahden entinen koulu on ollut julkisessa myynnissä kesästä 2026 lähtien, mutta kiinteistöstä ei saatu yhtään tarjousta. Syyskuun lopulla kohde siirrettiin tarjouskauppaan, jossa korkein määräaikaan 2. marraskuuta mennessä jätetty tarjous oli 12 001 euroa.
Liperin elinympäristölautakunnalle esitetään torstaina 12. marraskuuta, että kunta myy koulurakennukset ja noin hehtaarin määräalan tarjouksen jättäneelle ostajalle. Lopullinen hyväksyntä kuuluisi kunnanhallitukselle.
Koulukiinteistön alkuperäinen pyyntihinta oli 125 000 euroa. Kunnan mukaan kohde on osoittautunut erittäin vaikeasti myytäväksi, minkä vuoksi myynti selvästi tavoitehintaa halvemmalla nähdään perusteltuna.
Mattisenlahden koulun vanhin osa on rakennettu vuonna 1898. Noin 479 neliömetrin päärakennusta on laajennettu ja peruskorjattu vuonna 2001. Kauppaan sisältyvät myös noin 200 neliömetrin pienempi koulurakennus ja noin 80 neliömetrin talousrakennus.
Rakennusten kunto on noussut esiin kauppaneuvotteluissa.
Kunnanhallituksen helmikuussa 2025 käsittelemän kuntoarvion mukaan koulukiinteistössä on arvioitu olevan noin 530 000 euron edestä välttämättömiä rakenne- ja taloteknisiä korjauksia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuntoarviossa on suositeltu lisätutkimuksia muun muassa alapohjan, välipohjan ja ulkoseinien alaosien rakenteisiin.
Ostajan mukaan pienemmästä, liikuntatiloja sisältävästä koulurakennuksesta on huutokaupan jälkeen löytynyt vaurioita, joita ostaja ei ollut aiemmin havainnut. Ostaja on myös huomauttanut, ettei rakennuksista laadittu kuntoarvio ollut mukana myynti-ilmoituksissa.
Ostaja on tämän vuoksi pyytänyt poistamaan kauppakirjasta kohdan, joka sisältää myyjän yleisen vastuuvapauden ja nollaan euroon rajatun korvausvastuun.
Kunta puolestaan haluaa varmistaa, ettei sille jää kaupan jälkeen vastuuta vanhoista rakennuksista.
Kunnan esityksen mukaan koko 12 001 euron kauppahinta kohdistettaisiin maapohjaan ja puustoon. Rakennukset luovutettaisiin kaupassa ilman erillistä rahallista arvoa. Tällä järjestelyllä kunta pyrkii rajaamaan rakennuksiin liittyvää korvausvastuutaan.
Kauppakirjasta on syntynyt erimielisyyttä myös lohkomiskustannusten osalta.
Ostaja on huomauttanut, ettei määräalan lohkomiskuluista mainittu huutokaupan myyntiehdoissa. Ostaja esittää, että kunta maksaisi kulut tai osapuolet jakaisivat ne.
Kunnan tavanomaisen käytännön mukaan lohkomiskustannuksista vastaa ostaja.
Ostaja on kuitenkin ilmoittanut olevansa kiinnostunut hankkimaan myös koulun viereisen urheilukentän alueen. Mikäli tämä olisi mahdollista, ostaja olisi valmis lohkomaan suuremman alueen kerralla omalla kustannuksellaan.
Kunnalle jäisi suunnitellun kaupan jälkeen vielä noin hehtaarin kokoinen puustoinen alue, joka voisi soveltua esimerkiksi asuintontiksi, sekä urheilukenttä. Kentän tulevaa käyttöä on tarkoitus selvittää erikseen.
Liperin kunnanvaltuusto päätti Mattisenlahden koulun lakkauttamisesta helmikuussa 2025 osana kouluverkon uudistamista.
Koulujen lakkauttamisilla on tavoiteltu yhteensä noin 300 000 euron vuosittaisia säästöjä.
Kunnan mukaan entisen koulukiinteistön myyminen tukee talouden tasapainottamista, sillä käyttämättömien rakennusten ylläpito- ja hoitokustannukset poistuisivat kunnan vastuulta.
Elinympäristölautakunta käsittelee myyntiesitystä 12. marraskuuta. Esityksen mukaan kunnanhallitus hyväksyisi kaupan 12 001 euron hinnalla ja tekninen johtaja valtuutettaisiin allekirjoittamaan kauppakirja.
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