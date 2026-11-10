10.11.2026
Liperin Yrittäjille valittiin uusi hallitus – Mikko Pönkkä puheenjohtajaksi
Liperin Yrittäjät on valinnut uuden hallituksen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kotiseutu-uutisten toimitusjohtaja Mikko Pönkkä.
Uuden hallituksen jäseniksi valittiin Elena Sonne (uusi), Hanna Paakkunainen (uusi), Mika Martikainen, Niina Jaakkola, Vilma Räsänen, Mikko Lahti ja Heikki Koivurova (uusi).
Liperin Yrittäjien hallitus toimii paikallisten yrittäjien edunvalvojana ja edistää yrittäjien välistä yhteistyötä. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa paikallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä sekä tuoda yrittäjien ääntä kuuluviin kunnan päätöksenteossa.
– Uusi hallitus jatkaa työtä liperiläisen yrittäjyyden ja elinvoimaisen paikallisen yritystoiminnan hyväksi, Pönkkä kommentoi tuoreeltaan.
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