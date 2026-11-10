Liperin Yrittäjien uusi hallitus Elena Sonne, Hanna Paakkunainen, Mika Martikainen, Mikko Pönkkä, Niina Jaakkola ja Vilma Räsänen. Kuvasta puuttuvat Mikko Lahti ja Heikki Koivurova. Kuva: Heikki Kontkanen