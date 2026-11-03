Kunta on valmis vuokraamaan tontit Viinijärveltä datakeskukselle – Lautakunnassa erimielisyyttä
Liperin kunnanhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan esityksen, jonka mukaan kunta vuokraa Viinijärven Mäntyläntien teollisuusalueelta noin 1,35 hehtaarin suuruisen alueen datakeskushanketta varten.
Suunnitelma koskee neljää teollisuustonttia, joista kolme sijaitsee Mäntyläntien itäpuolella ja yksi länsipuolella. Tontit sijaitsevat Nurmipelto 3 -nimisellä kiinteistöllä. Hankkeen alustavien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin teholtaan noin 6–9 megawatin datakeskus.
Tonteilla on voimassa teollisuus- ja varastorakennusten rakentamisen salliva asemakaava, joka soveltuu kunnan mukaan sellaisenaan myös datakeskustoimintaan.
Kunnanhallitus päätti vuokrata tontit kunnanvaltuuston toukokuussa vahvistamalla hintatasolla. Tonttien myyntihinta on 15 euroa neliömetriltä, ja vuosivuokra on yksi viidestoistaosa myyntihinnasta. Alustavaksi vuosivuokraksi muodostuu näin 13 485 euroa. Tonttien yhteenlaskettu myyntihinta olisi 202 275 euroa. Lisäksi mahdollisen ostajan olisi korvattava alueella oleva puusto.
Vuokra-aika on kolme vuotta, ja sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatko-optio.
Vuokrasopimukseen sisältyy myös mahdollisuus ostaa tontit myöhemmin omaksi. Osto-oikeuden käyttäminen edellyttää kuitenkin, että alueelle on rakennettu sopimuksessa asetetun rakentamisvelvoitteen mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi samalla päivitetyn maanvuokrasopimuksen luonnoksen ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään siihen teknisluontoisia muutoksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen.
Hankkeen yhteydessä on tarkoitus selvittää myös mahdollisuutta rakentaa Viinijärvelle kaukolämpöverkosto. Tämä voisi mahdollistaa datakeskuksen toiminnassa syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen alueen lämmityksessä.
Datakeskuksen sähköliittymä on puolestaan tarkoitus toteuttaa Pohjois-Karjalan Sähkön verkon kautta siten, ettei hanke vaikuttaisi kantaverkkoyhtiö Fingridin liittymäkapasiteettiin.
Kunnan mukaan tavoitteena on varmistaa, ettei Viinijärven datakeskus aiheuta haittaa Liperin Välikankaalle aiemmin suunnitellulle Scale 24 -datakeskushankkeelle.
Hankkeesta vastaava toimija huolehtisi tarvittavista selvityksistä ja lupien hankkimisesta.
Datakeskushanke herätti myös vastustusta elinympäristölautakunnan käsittelyssä
Lautakunnan jäsen Tiina Tikka (ps.) esitti, ettei tontteja tulisi vuokrata datakeskuskäyttöön ennen kuin Välikankaan datakeskushankkeen eteneminen sekä sen vaikutukset sähkön riittävyyteen, sähkön hintaan ja ympäristöön on selvitetty.
Tikan vastaesitys ei kuitenkaan saanut kannatusta, joten se raukesi. Tikka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Elinympäristölautakunta hyväksyi teknisen johtajan pohjaesityksen ja esitti kunnanhallitukselle tonttien vuokraamista myyntioptiolla sekä maanvuokrasopimuksen hyväksymistä.
Kunnanhallitus hyväksyi sittemmin lautakunnan esityksen mukaisesti tonttien vuokraamisen sekä päivitetyn maanvuokrasopimuksen luonnoksen.
Päätös mahdollistaa vuokrasopimuksen tekemisen ja hankkeen valmistelun etenemisen. Datakeskuksen toteutuminen edellyttää kuitenkin vielä tarvittavia selvityksiä, lupia ja varsinaisen rakentamisen käynnistymistä.
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