Lautakunnan päätös: Liperin kunta on valmis vuokraamaan tontit datakeskukselle Viinijärveltä – Hanke herätti myös vastustusta
Liperin Viinijärvelle suunnitellaan uutta datakeskusta. Kunta on neuvotellut noin 1,35 hehtaarin teollisuusalueen vuokraamisesta SR-Kiinteistöt Oy, joka toimisi perustettavan hankeyhtiön lukuun. Liperin elinympäristölautakunta hyväksyi hanketta koskevan esityksen tiistaina 27. lokakuuta.
Datakeskus on tarkoitus rakentaa Viinijärven Mäntyläntien teollisuusalueelle. Suunnitelma koskee neljää tonttia, joista kolme sijaitsee Mäntyläntien itäpuolella ja yksi länsipuolella.
Hankkeen alustavien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin teholtaan noin 6–9 megawatin datakeskus. Tonteilla on voimassa teollisuus- ja varastorakennusten rakentamisen salliva asemakaava, joka soveltuu kunnan mukaan sellaisenaan myös datakeskustoimintaan.
Tonttien kauppahinta yli 200 000 euroa
Kunta on valmis vuokraamaan tontit kolmeksi vuodeksi, minkä lisäksi sopimukseen sisältyisi yhden vuoden jatko-optio.
Alustavaksi vuosivuokraksi on määritelty 13 485 euroa. Tonttien yhteenlaskettu myyntihinta olisi 202 275 euroa eli 15 euroa neliömetriltä. Lisäksi ostajan olisi korvattava alueella oleva puusto.
Vuokrasopimukseen sisältyisi mahdollisuus ostaa tontit myöhemmin omaksi. Osto-oikeuden käyttäminen edellyttäisi kuitenkin, että alueelle on rakennettu sopimuksessa asetetun rakentamisvelvoitteen mukaisesti.
Datakeskuksen hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää
Hankkeen yhteydessä on tarkoitus selvittää myös mahdollisuutta rakentaa Viinijärvelle kaukolämpöverkosto. Tämä voisi mahdollistaa datakeskuksen toiminnassa syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen alueen lämmityksessä.
Datakeskuksen sähköliittymä on puolestaan tarkoitus toteuttaa Pohjois-Karjalan Sähkön verkon kautta siten, ettei hanke vaikuttaisi kantaverkkoyhtiö Fingridin liittymäkapasiteettiin.
Kunnan valmistelun mukaan tavoitteena on varmistaa, ettei Viinijärven datakeskus aiheuta haittaa Liperin Välikankaalle aiemmin suunnitellulle Scale 24 datakeskushankkeelle.
Hankkeesta vastaava toimija huolehtisi tarvittavista selvityksistä ja lupien hankkimisesta.
Lautakunnassa esitettiin hankkeen lykkäämistä
Datakeskushanke herätti myös vastustusta elinympäristölautakunnan kokouksessa.
Lautakunnan jäsen Tiina Tikka (ps.) esitti, ettei tontteja tulisi vuokrata datakeskuskäyttöön ennen kuin Välikankaan datakeskushankkeen eteneminen sekä sen vaikutukset sähkön riittävyyteen, sähkön hintaan ja ympäristöön on selvitetty.
Tikan vastaesitys ei kuitenkaan saanut kannatusta, joten se raukesi. Tikka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Elinympäristölautakunta hyväksyi teknisen johtajan pohjaesityksen ja esittää kunnanhallitukselle tonttien vuokraamista myyntioptiolla sekä maanvuokrasopimuksen hyväksymistä.
Lopullinen päätös tonttien vuokraamisesta kuuluu kunnanhallitukselle. Lautakunnan hyväksyntä ei siten vielä tarkoita, että vuokrasopimus olisi tehty tai datakeskuksen rakentaminen varmistunut.
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