Valtuutettu Minna Jäppinen jättää Liperin kuntapolitiikan – Annu Alava nousemassa valtuustoon
Liperin kunnanvaltuuston kokoonpanoon on tulossa muutos, kun valtuutettu Minna Jäppinen (sd.) luopuu luottamustehtävistään paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hänen tilalleen valtuustoon on nousemassa Annu Alava (sd.).
Minna Jäppinen on jättänyt 26. lokakuuta eroilmoituksen kaikista Liperin kunnan luottamustehtävistään. Eron syynä on muutto pois paikkakunnalta.
Asia tulee Liperin kunnanhallituksen käsiteltäväksi maanantaina 2. marraskuuta.
Jäppinen on toiminut kunnanvaltuutettuna sekä elinympäristölautakunnan jäsenenä. Lisäksi hän on ollut kunnanhallituksen, henkilöstö- ja työllisyysjaoston sekä alueellisen jätelautakunnan varajäsen. Hän on toiminut myös elinympäristölautakunnan varaedustajana vammaisneuvostossa.
Kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaan valtuustolle esitetään eron myöntämistä Jäppiselle. Samalla valtuuston puheenjohtajan on määrä kutsua hänen tilalleen SDP:n ensimmäinen varavaltuutettu Annu Alava jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jäppisen ero aiheuttaa muutoksia myös useiden kunnan toimielinten kokoonpanoihin.
Valtuuston tehtäväksi tulee valita uusi jäsen elinympäristölautakuntaan sekä varajäsenet kunnanhallitukseen, henkilöstö- ja työllisyysjaostoon ja alueelliseen jätelautakuntaan. Jätelautakunnan varajäsenen valintaa esitetään edelleen Joensuun kaupungille.
Lisäksi elinympäristölautakunnan on määrä nimetä uusi varaedustaja vammaisneuvostoon.
Kunnanhallituksen esityslistalla ei vielä nimetä ehdokkaita muihin vapautuviin luottamustehtäviin.
Kunnanhallitus käsittelee asiaa 2. marraskuuta, minkä jälkeen valtuusto tekee sille kuuluvat päätökset.
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