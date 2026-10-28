28.10.2026
Liperin varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Korhonen on irtisanoutunut
Liperin kunnan varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Korhonen on irtisanoutunut virastaan. Hänen viimeinen työpäivänsä oli 15. lokakuuta.
Korhonen ilmoitti irtisanoutumisestaan 1. lokakuuta päivätyllä ilmoituksella.
Liperin kunnan hyvinvointilautakunta käsittelee Korhosen eron myöntämistä kokouksessaan torstaina 29. lokakuuta.
Varhaiskasvatuksen johtaja toimii kunnassa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtajana. Liperin kunnan hallintosäännön mukaan tulosaluejohtajan eron myöntämisestä päättää hyvinvointilautakunta.
Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen esittää lautakunnalle, että Korhoselle myönnetään ero varhaiskasvatuksen johtajan virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä oli 15. lokakuuta.
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