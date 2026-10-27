Liperin kunnanhallitus puoltaa Palokin voimalaitoksen myyntiä valtiolle
Liperin kunnanhallitus päätti maanantaina 26. lokakuuta puoltaa valtion tarjoamaa tytäryhtiömallia Palokin vesivoimalaitoksen lunastamiseksi. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–4.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen, jonka mukaan valtion tarjoamaa tytäryhtiömallia pidetään perusteltuna ja hyväksyttävänä. Lisäksi kunnanhallitus katsoo, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) hallituksen olisi perusteltua arvioida tarjouksen hyväksymistä myönteisesti.
Kunnanhallituksen mukaan myös Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy olisi PKS:n suurimpana osakkeenomistajana perusteltua tukea valtion tarjouksen hyväksymistä.
Keskustelun aikana Tiina Savolainen teki kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan kunnan ei tulisi tässä vaiheessa puoltaa vesivoimalaitoksen myyntiä valtiolle. Savolaisen mukaan ennen lopullisen kannan muodostamista olisi tarpeen selvittää myös vaihtoehdot, joissa vesivoimatuotannon säilyttäminen ja kalataloudellisten olosuhteiden parantaminen voitaisiin yhdistää. Eri vaihtoehtojen ekologiset, tekniset, taloudelliset ja huoltovarmuuteen liittyvät vaikutukset tulisi arvioida riittävästi.
Veli-Matti Räty kannatti Savolaisen esitystä. Kättennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotusta kannattivat Tero Kuittinen, Anne Jetsonen, Tuula Pakarinen, Maija Silvennoinen ja Satu Toivanen.
Savolaisen esityksen puolesta äänestivät Veli-Matti Räty, Jukka Behm, Mikko Hartikainen ja Tiina Savolainen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus tuli näin hyväksytyksi viidellä äänellä neljää vastaan.
Valtioneuvoston kanslia jätti 16. kesäkuuta 2026 päivitetyn tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta. Tarjous toimitettiin Pohjois-Karjalan Sähkölle ja sen osakkeenomistajille. Tarjouksen mukaisessa tytäryhtiömallissa Palokin vesivoimalaitos toimintoineen ja omaisuuserineen siirrettäisiin perustettavaan tytäryhtiöön. Valtio saisi yhtiöstä 10 prosentin omistusosuuden ja hallituspaikan, ja PKS omistaisi loput 90 prosenttia. Valtio maksaisi kaupanteon yhteydessä 10 miljoonan euron ennakkomaksun ja loput vähintään 30 miljoonaa euroa selvitysvaiheen päätyttyä.
Voimalaitoksen lopullinen kauppahinta määritettäisiin selvitysvaiheen jälkeen kahden tai kolmen riippumattoman pankkiiriliikkeen tekemän arvonmäärityksen perusteella. Kauppahinta olisi kuitenkin aina vähintään 40 miljoonaa euroa arvonmäärityksen tuloksesta riippumatta. Selvitysvaiheen aikana PKS omistaisi ja käyttäisi voimalaitosta normaalisti.
Jos voimalaitoksen purkaminen todettaisiin mahdolliseksi, valtio ostaisi PKS 90 prosentin omistusosuuden tytäryhtiöstä.
Mikäli purkaminen ei olisi toteutettavissa, PKS jäisi ennakkomaksusta kolmen miljoonan euron korvaus. Valtio on tarjonnut myös vaihtoehtoista suoraa kauppaa 30 miljoonan euron hinnalla. Sen edellytyksenä olisi kaupan toteutuminen vuoden 2026 aikana.
Liperin kunta ei ole aiemmin ottanut kantaa Palokin vesivoimalaitoksen lunastamiseen, koska kunnalla ei ole ollut käytettävissään riittävää tietopohjaa. Kunnanhallitus totesi lokakuussa 2025 Palokin koskien vapauttamista koskevan kuntalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä, että kunta muodostaa omistajaohjauskantansa vasta valtion ja PKS:n neuvottelujen päätyttyä ja saatuaan tarvittavat tiedot hankkeen kokonaisvaikutuksista.
Nyt kunnanhallituksen päätöksen pohjana olleessa valmistelussa todettiin, että kunnan konsernijohdolla on käytettävissään riittävä tietopohja perustellun kannan muodostamiseksi. Kunnan edustajat ovat osallistuneet Palokkia käsitteleviin omistajatapaamisiin ja seminaareihin. Valmistelussa on tarkasteltu PKS:n ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita muun muassa voimalaitoksen arvosta, vaikutuksista sähköyhtiön tuloksentekokykyyn ja osinkoihin, energiamarkkinoista, sähkön hinnan kehityksestä, huoltovarmuudesta sekä uhanalaisten vaelluskalakantojen ekologisesta tilanteesta.
Koko kunnanhallituksella on ollut mahdollisuus osallistua syksyllä 2026 järjestettyihin seminaareihin. Liperin kunta omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:tä 3,2 prosenttia ja Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:tä 6,67 prosenttia. Kunnanhallituksen päätöksen valmistelussa korostetaan, ettei kunta voi yksittäisenä osakkeenomistajana päättää voimalaitoksen myynnistä. Päätösvalta mahdollisessa kaupassa kuuluu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti PKS:n hallitukselle.
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