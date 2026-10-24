Liperin kunnanhallitukselle esitetään valtion Palokki-tarjouksen tukemista – lunastushinta vähintään 40 miljoonaa euroa
Liperin kunnanhallitus käsittelee maanantaina 26. lokakuuta kunnan kantaa Suomen valtion tarjoukseen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta.
Päätösehdotuksen mukaan kunnanhallituksen tulisi pitää valtion tarjoamaa tytäryhtiömallia perusteltuna ja hyväksyttävänä. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) hallitus arvioisi tarjouksen hyväksymistä myönteisesti.
Päätösehdotuksen mukaan myös Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy olisi PKS suurimpana osakkeenomistajana perusteltua tukea valtion tarjouksen hyväksymistä.
Valtio tarjoaa vähintään 40 miljoonaa euroa
Valtioneuvoston kanslia jätti 16. kesäkuuta 2026 päivitetyn tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta. Tarjous toimitettiin Pohjois-Karjalan Sähkölle ja sen osakkeenomistajille.
Tarjouksen mukaisessa tytäryhtiömallissa Palokin vesivoimalaitos toimintoineen ja omaisuuserineen siirrettäisiin perustettavaan tytäryhtiöön. Valtio saisi yhtiöstä 10 prosentin omistusosuuden ja hallituspaikan, ja PKS omistaisi loput 90 prosenttia.
Valtio maksaisi kaupanteon yhteydessä 10 miljoonan euron ennakkomaksun ja loput vähintään 30 miljoonaa euroa selvitysvaiheen päätyttyä.
Voimalaitoksen lopullinen kauppahinta määritettäisiin selvitysvaiheen jälkeen kahden tai kolmen riippumattoman pankkiiriliikkeen tekemän arvonmäärityksen perusteella. Kauppahinta olisi kuitenkin aina vähintään 40 miljoonaa euroa arvonmäärityksen tuloksesta riippumatta.
Selvitysvaiheen aikana PKS omistaisi ja käyttäisi voimalaitosta normaalisti. Jos voimalaitoksen purkaminen todettaisiin mahdolliseksi, valtio ostaisi PKS 90 prosentin omistusosuuden tytäryhtiöstä.
Mikäli purkaminen ei olisi toteutettavissa, PKS:lle jäisi ennakkomaksusta kolmen miljoonan euron korvaus.
Valtio on tarjonnut myös vaihtoehtoista suoraa kauppaa 30 miljoonan euron hinnalla. Sen edellytyksenä olisi kaupan toteutuminen vuoden 2026 aikana.
Liperi katsoo saaneensa riittävästi tietoa
Liperin kunta ei ole aiemmin ottanut kantaa Palokin vesivoimalaitoksen lunastamiseen, koska kunnalla ei ole ollut käytettävissään riittävää tietopohjaa.
Kunnanhallitus totesi lokakuussa 2025 Palokin koskien vapauttamista koskevan kuntalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä, että kunta muodostaa omistajaohjauskantansa vasta valtion ja PKS neuvottelujen päätyttyä ja saatuaan tarvittavat tiedot hankkeen kokonaisvaikutuksista.
Nyt kunnanhallituksen esityslistalla todetaan, että kunnan konsernijohdolla on käytettävissään riittävä tietopohja perustellun kannan muodostamiseksi.
Kunnan edustajat ovat osallistuneet Palokkia käsitteleviin omistajatapaamisiin ja seminaareihin. Valmistelussa on tarkasteltu PKS ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita muun muassa voimalaitoksen arvosta, vaikutuksista sähköyhtiön tuloksentekokykyyn ja osinkoihin, energiamarkkinoista, sähkön hinnan kehityksestä, huoltovarmuudesta sekä uhanalaisten vaelluskalakantojen ekologisesta tilanteesta.
Koko kunnanhallituksella on ollut mahdollisuus osallistua syksyllä 2026 järjestettyihin seminaareihin.
Lopullinen päätösvalta on PKS hallituksella
Liperin kunta omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:stä 3,2 prosenttia ja Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:stä 6,67 prosenttia.
Kunnanhallituksen esityslistalla korostetaan, ettei kunta voi yksittäisenä osakkeenomistajana päättää voimalaitoksen myynnistä. Päätösvalta mahdollisessa kaupassa kuuluu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti PKS:n hallitukselle.
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallitus puolestaan päättää yhtiön näkemyksestä PKS:n suurimpana osakkeenomistajana.
Liperin kunta voi kuitenkin esittää oman näkemyksensä ja suosituksensa yhtiöiden hallituksille.
Päätösehdotuksen mukaan kunnanhallituksen tulisi myös evästää Liperin kunnan mandaatilla molempien yhtiöiden asioissa toimivia edustajia huomioimaan kunnan kanta.
Palokin koskien ennallistaminen sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.
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