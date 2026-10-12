12.10.2026
Mökki tuhoutui tulipalossa Liperissä – usean metrin korkuiset liekit näkyivät vastarannalle
Mökki tuhoutui tulipalossa Liperinsalossa maanantaina päivällä. Palo levisi myös hieman ympäröivään maastoon.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta, kun Telmonselän rannalla ollut henkilö havaitsi vastarannalla Liperinsalon puolella usean metrin korkuisia liekkejä. Havaitsija ilmoitti tilanteesta hätäkeskukseen, joka hälytti pelastushenkilöstöä paikalle.
Pelastushenkilöstön saapuessa kohteeseen mökki oli jo kauttaaltaan liekeissä, eikä rakennusta voitu enää pelastaa.
Tulipalo levisi myös hieman ympäröivään maastoon, mutta pelastushenkilöstö onnistui estämään palon leviämisen tontin muihin rakennuksiin.
Pelastuslaitos sammutti tulipalon, ja pelastustoiminta kohteessa on päättynyt.
Palon syttymissyy ei ole tiedossa.
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