Seurakuntavaalien vaalikone on avattu – lähes 70 prosenttia ehdokkaista uusia
Seurakuntavaalien vaalikone avattiin keskiviikkona 7. lokakuuta. Kirkon viestinnän tiedotteen mukaan vaalikoneeseen on vastannut kolme neljästä ehdokkaasta. Marraskuun vaaleissa on mukana poikkeuksellisen paljon uusia ehdokkaita.
Kirkon viestinnän mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75 prosenttia, kaikkiaan 11 400 ehdokkaasta.
Tämän vuoden vaaleissa huomionarvoista on uusien ehdokkaiden suuri osuus. Lähes 70 prosenttia ehdokkaista on uusia, ja heistä 77 prosenttia on vastannut vaalikoneeseen. Ahkerimmin kysymyksiin ovat vastanneet alle 30-vuotiaat ehdokkaat.
Vaalikoneessa on kaikille ehdokkaille yhteisiä kysymyksiä, mutta lisäksi 153 seurakuntaa on laatinut omia paikallisia kysymyksiään. Mukana ovat myös vuoden 2027 alussa voimaan tulevien seurakuntaliitosten ehdokkaiden vastaukset.
Nuorille on oma vaalikone
Kirkon viestinnän mukaan nuoria äänestäjiä varten on toteutettu myös oma vaalikone.
Nuorten vaalikoneen kysymyksiä ovat laatineet Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa -ryhmä eli NAVI sekä seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmien edustajat. Kysymyksiin ovat voineet vastata kaikenikäiset ehdokkaat.
Nuorten kiinnostus seurakuntien päätöksentekoon näkyy myös ehdokasmäärissä. Alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on kasvanut huomattavasti edellisistä vaaleista. Kirkkovaltuustoihin pyrkii 624 ja seurakuntaneuvostoihin 324 alle 30-vuotiasta ehdokasta.
Ennakkoäänestys alkaa 3. marraskuuta
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikassa Suomessa.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta. Tuolloin äänestäminen onnistuu vain oman seurakunnan ilmoittamassa äänestyspaikassa.
Seurakuntavaaleissa äänioikeus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä, jotka täyttävät viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta. Äänestyspaikalla on esitettävä henkilöllisyystodistus.
Vaalikone löytyy osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Vaalien verkkosivuilta löytyvät myös ennakkoäänestyspaikat.
Liperin seurakuntavaaleihin 41 ehdokasta – mukana neljä ehdokaslistaa
Liperin seurakunnan julkaiseman ehdokasluettelon mukaan vaaleihin osallistuvat valitsijayhdistykset Jumalan kämmenellä, Keskusta ja sitoutumattomat, Seurakunnan sosiaalidemokraatit sekä Yhdenvertaisuuden seurakunta. Ehdokkaiden numerointi tehdään myöhemmin.
Jumalan kämmenellä -listalla on 12 ehdokasta: Raija Hatunen, Auroora Hiltunen, Timo
Hyttinen, Timo Koistinen, Kalle Konttinen, Timo Lamminaho, Juuso Marjamaa, Hanna-Leena
Puhakka, Lassi Ratilainen, Henri Savolainen, Maija Silvennoinen ja Markku Surakka.
Keskusta ja sitoutumattomat -listalla on niin ikään 12 ehdokasta: Lauri Asikainen, Eeva
Huikuri, Anna-Marja Jokiniemi, Kalevi Karttunen, Esa Lappalainen, Kati Pikkarainen, Osmo
Puustinen, Soile Rummukainen, Riikka Saukkonen-Pietarinen, Anja Suomalainen, Päivi
Verkasalo ja Jaana Virnes.
Seurakunnan sosiaalidemokraateilla on kymmenen ehdokasta:
Tiina Akkanen, Teija Hiltunen, Tero Kuittinen, Eila Lyytikäinen, Jari Mäkinen, Hanna-Mari Nupponen, Tuula Pakarinen, Maaret Sorsa, Eetu Torkkeli ja Juuso Ylönen.
Yhdenvertaisuuden seurakunta -listalla on seitsemän ehdokasta:
Juha Kosonen, Timo Mononen, Matti Piironen, Taina Rautiainen, Kirsi Rissanen, Mauri Tolvanen ja Matti Vihma.
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