Liperin kouluille asennettiin aurinkopaneelit – kunta käynnistää aurinkoenergian laajemman hyödyntämisen
Liperin kunta on ottanut käyttöön ensimmäiset vuoden 2026 investointiohjelmaansa kuuluvat aurinkosähköjärjestelmät. Aurinkopaneelit on asennettu kolmelle koululle.
Liperin kunnan tiedotteen mukaan Viinijärven koulun aurinkosähköjärjestelmä valmistui aiemmin tänä vuonna osana kouluhanketta. Syyskuussa järjestelmät asennettiin lisäksi Liperin koululle ja Ylämyllyn koulun Patteriston yksikköön.
Kolmen koulukohteen on tarkoitus käynnistää aurinkoenergian suunnitelmallinen hyödyntäminen kunnan kiinteistöissä. Kunnan mukaan tavoitteena on käyttää tuotettu sähkö ensisijaisesti kiinteistöissä ja vähentää näin ostosähkön tarvetta.
Liperin koulun järjestelmän arvioidaan tuottavan sähköä noin 20 000 kilowattituntia vuodessa. Patteriston yksikössä arvioitu vuosituotanto on noin 35 000 kilowattituntia.
Järjestelmät mitoitettiin käytettävissä olleen määrärahan sekä kiinteistöjen sähkönkulutuksen perusteella. Kunta kertoo huomioineensa myös sen, kuinka tuotettu sähkö voidaan hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Selvitys pohjusti investointeja
Investointien valmistelussa hyödynnettiin AURI2027-hankkeessa tehtyä selvitystä Liperin julkisten rakennusten aurinkoenergiapotentiaalista.
Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa rakennusten sähkönkulutusta ja kattojen soveltuvuutta aurinkopaneeleille. Lisäksi arvioitiin paneelien sijoitussuuntia, vuosittaista sähköntuotantoa, tuotetun sähkön omaa käyttöä ja investointien kannattavuutta.
Kunnan tiedotteen mukaan selvityksessä Liperin koulu, Patteriston yksikkö ja Viinijärven koulu nousivat kunnan suurista kiinteistöistä teknisesti parhaiten aurinkosähkön hyödyntämiseen soveltuvien kohteiden joukkoon.
Mahdollisia seuraavia aurinkosähköinvestointeja on tarkoitus suunnata rakennuksiin, joissa aurinkoenergiapotentiaali, sähkön oma käyttö ja tekninen toteutettavuus muodostavat kannattavan kokonaisuuden. Ennen investointipäätöksiä selvitetään myös muun muassa katon kunto ja kantavuus sekä rakennuksen tulevat korjaustarpeet.
Liperin koulun ja Patteriston yksikön aurinkosähköjärjestelmät toteutti TSU Energy Oy. Asennustyöt alkoivat 21. syyskuuta ja valmistuivat 24. syyskuuta.
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