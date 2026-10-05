Keskustan ensimmäiset ehdokkaat valittiin – liperiläisen Sami Laitilan eduskuntavaaliehdokkuus jäi vielä auki
Liperiläinen Sami Laitila joutuu vielä odottamaan ratkaisua paikastaan keskustan ehdokaslistalla ensi kevään eduskuntavaaleissa.
Keskustan Pohjois-Karjalan piirin jäsenäänestyksessä ehdokkuutensa varmistivat Hannu Hoskonen, Tarja Hyykky, Paavo Korhonen ja Hanna Räsänen.
Laitila kuuluu seitsemän ehdokkaan joukkoon, joka tavoittelee kolmea jäljellä olevaa ehdokaspaikkaa. Muut paikkoja tavoittelevat ovat Katja Asikainen, Ali Giray, Sari Huovinen, Mirja Karhinen, Asko Miettinen ja Atte Varis.
Jäsenäänestys järjestettiin 2.–4. lokakuuta. Siinä annettiin kaikkiaan 1 326 ääntä, ja äänestyspaikkoja oli eri puolilla maakuntaa yli 30.
Ehdokkaiksi oli esitetty kaikkiaan 11 henkilöä, kun täytettäviä paikkoja on seitsemän.
Laitilan ja kuuden muun ehdokkaan kohtalo ratkeaa lauantaina 17. lokakuuta, jolloin Keskustan Pohjois-Karjalan piirin syyskokous hyväksyy lopullisen ehdokaslistan.
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