Karelian Lihajaloste uudistaa tuotantoaan 1,6 miljoonalla eurolla – mittava hanke tähtää energiatehokkuuteen ja korkeampaan laatutasoon
Karelian Lihajaloste Oy uudistaa tuotantoaan yli 1,6 miljoonan euron kehityshankkeessa. Yhtiö kertoi mittavasta investoinnista sosiaalisessa mediassa. Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa modernisoidaan muun muassa kylmä- ja varastointijärjestelmät, uudistetaan konekantaa ja otetaan käyttöön kompostointijärjestelmä.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 635 000 euroa. EU ja valtion rahoitusosuus kokonaisuudesta on 406 250 euroa.
– Karelian Lihajaloste Oy:n laajassa uudistushankkeessa modernisoidaan yhtiön kylmä- ja varastointijärjestelmät sekä uudistetaan konekantaa energiatehokkaammaksi ja otetaan käyttöön kompostointijärjestelmä, jolla vähennetään hävikkiä ja jätettä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa tuoteturvallisuus, energiatehokkuus sekä täyttää nykyiset ja tulevat EU:n ja sertifiointielinten vaatimukset, yhtiö tiedottaa sosiaalisessa mediassa.
Hanke jatkuu toukokuun 2028 loppuun.
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