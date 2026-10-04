Valkoposkihanhien muutto täydessä vauhdissa – Määrät maltillisia ennätysvuosiin nähden
Valkoposkihanhien muutto Barentsinmeren pesimäalueilta on saavuttanut totuttuun tapaan myös Liperin ja Rääkkylän.
Yksilömäärissä ei voida puhua mitenkään runsaasta muutosta, varsinkin jos määriä verrataan ennätysvuosiin.
Tänä syksynä Liperin ja Rääkkylän alueilta suurin yksittäinen ilmoitettu määrä on ollut 20 000 kappaletta, Liperin Komperossa. Kahden viikon aikana BirdLife Suomen ylläpitämään lintutietopalvelu Tiiraan on ilmoitettu hanhimääriä muutaman tuhannen ja kymmenen tuhannen välimaastosta.
Rääkkylässä suurin ilmoitettu määrä on noin 6 000 muuttavaa hanhea.
Ennätysvuosien lukemista ollaan hyvin kaukana, sillä esimerkiksi vuonna 2023 Rääkkylästä ilmoitettiin yli 200 000 muuttavaa hanhea noin 12 tunnin aikana. Myös vuosina 2016 ja 2017 puhuttiin sadoista tuhansista hanhista, kun määrät ovat nyt kymmeniä tuhansia.
Suomessa pesivien valkoposkihanhien kanta on tällä hetkellä alimmillaan vuosiin. Suomen oman pesimäkannan syyslaskennassa havaittiin vain noin 23 100 yksilöä.
Barentsinmeren arktisen valkoposkihanhikannan kuluvan vuoden pesintämenestys selviää lopullisesti vasta syysmuuton edetessä.
Metsähanhen metsästys alkoi
Metsähanhen metsästys on käynnissä Liperissä ja Rääkkylässä. Metsästyskausi alkoi torstaina 1. lokakuuta.
Pohjois-Karjalassa metsähanhea saa metsästää Liperin ja Rääkkylän lisäksi Heinävedellä, Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, Kontiolahdella ja Tohmajärvellä.
Metsästystä on kuitenkin rajoitettu laajalla alueella afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle.
Metsästys kohdistuu pääosin Suomen läpi muuttaviin tundrametsähanhiin. Niiden kannan kooksi arvioidaan 600 000–850 000 yksilöä, ja kanta on kasvussa.
Tundrametsähanhia on noin kymmenkertainen määrä harvalukuisempaan taigametsähanheen verrattuna. Molemmat alalajit ovat sallittua riistaa.
Suomen riistakeskuksen mukaan tundrametsähanheen kohdistuva metsästys on kestävää ja taigametsähanhien osuus saaliista on pieni. Alalajien erottaminen toisistaan metsästystilanteessa on kuitenkin vaikeaa. Tämän vuoksi metsästystä säädellään aika- ja aluerajauksilla.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.