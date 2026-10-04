Reserviläisliitolta 100 000 euroa paikallisyhdistysten ampumaharjoitteluun
Reserviläisliitto jakaa 100 000 euroa tukea reserviläispiirien ja paikallisyhdistysten ampumatoimintaan. Liitto kertoo asiasta julkaisemassaan tiedotteessa.
Tuki tulee piirien ja yhdistysten haettavaksi loppuvuoden 2026 aikana.
Tiedotteen mukaan tuella halutaan parantaa reserviläisten mahdollisuuksia harjoitella ammuntaa ja ylläpitää ampumataitoaan eri puolilla Suomea. Raha kohdistetaan liiton 18 maakunnallisen reserviläispiirin ja 314 paikallisyhdistyksen kautta käytännön toimintaan.
Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen pitää 100 000 euron panostusta merkittävänä tukena paikalliselle toiminnalle.
– Kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan kasvaa, ja samalla meidän on pystyttävä tarjoamaan jäsenille konkreettisia mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää osaamistaan, Salminen sanoo tiedotteessa.
Reserviläisliiton mukaan uusia jäseniä on liittynyt tänä vuonna enemmän kuin vastaavaan aikaan kahtena edellisenä vuonna. Liiton jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa yli 51 000.
Lähde: Reserviläisliitto
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