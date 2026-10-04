Liperin Kantoniemen väylän ruoppaukseen esitetään 200 000 euroa
Liperin Kantoniemen väylän ruoppaukseen esitetään 200 000 euron määrärahaa valtion ensi vuoden talousarviosta. Esitys sisältyy Savo-Karjalan kansanedustajien yhteisiin talousarvioaloitteisiin.
Savo-Karjalan kansanedustajat ovat jättäneet yhteensä 15 yhteistä talousarvioaloitetta vuoden 2027 valtion talousarvioon. Yksi niistä koskee Liperiä, jossa Kantoniemen väylän ruoppaukseen esitetään 200 000 euroa.
Asiasta kerrotaan Savo-Karjalan kansanedustajien tiedotteessa. Aloitteita ovat tiedotteen mukaan valmistelleet Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliitot.
Savo-Karjalan kansanedustajien yhteyshenkilö, kansanedustaja Markku Siponen (kesk.) kertoo tiedotteessa, että valtion talousarvion käsittely on parhaillaan käynnissä eduskunnassa ja budjetti hyväksytään loppuvuoden aikana.
Kantoniemen lisäksi Pohjois-Karjalaan esitetään määrärahoja useisiin liikenne-, matkailu- ja kulttuurikohteisiin.
Pieksämäki–Joensuu-radan sähköistyksen suunnitteluun esitetään miljoonaa euroa ja Fingridin kantaverkon Vaaralinjan alustavaan reittisuunnitteluun 500 000 euroa. Nurmeksen Bomban seisakkeeseen esitetään 700 000 euroa ja Kontiolahden Puntarikosken kevyen liikenteen väylään 400 000 euroa.
Joensuuhun suunniteltavan kansallisen metsäbiotalouden teknologiakeskuksen perustamiseen esitetään 300 000 euroa ja Hammaslahden ampumaurheilukeskuksen kehittämiseen 400 000 euroa.
Lisäksi rahaa esitetään muun muassa Pohjois-Karjalan retkeilyrakenteiden kunnostamiseen, Ilomantsin Taistelijan taloon ja Lieksan Mätäsvaaran kaivosympäristön kunnostamiseen.
Kansanedustajien yhteisiin aloitteisiin sisältyy myös Pohjois-Savoon kohdistuvia hankkeita. Kansanedustajat ovat voineet jättää yhteisten aloitteiden lisäksi omia talousarvioaloitteitaan.
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