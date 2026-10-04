Henkilöauto suistui ojaan Ahonkylässä – kolme ihmistä vietiin sairaalaan
Henkilöauto suistui tieltä Kuopiontiellä Ahonkylän kohdalla varhain sunnuntaiaamuna. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle sunnuntaina kello 1.44. Auto katkaisi ulosajon yhteydessä liikennevalopylvään ja päätyi kyljelleen ojaan.
Ajoneuvossa oli kolme henkilöä, jotka pääsivät autosta ulos omin avuin. Ensihoito tarkasti kaikki osalliset tapahtumapaikalla, minkä jälkeen heidät kuljetettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan jatkotutkimuksiin.
Pelastushenkilöstö käänsi kyljelleen päätyneen auton takaisin renkailleen ja teki sen virrattomaksi. Ajoneuvo tarkastettiin myös mahdollisten nestevuotojen varalta.
Poliisi ohjasi liikennettä onnettomuuspaikalla pelastustoimien aikana.
Pelastuslaitos kiittää tiedotteessaan tapahtumapaikalle pysähtyneitä ohikulkijoita. He auttoivat onnettomuudessa osallisina olleita sekä varoittivat muuta liikennettä ennen pelastushenkilöstön saapumista paikalle.
Onnettomuuden syystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.
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