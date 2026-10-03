Liperin kunta: sähkömarkkinalain muutos voisi vaarantaa 800 miljoonan euron datakeskushankkeen
Liperin kunta arvostelee valmisteilla olevaa sähkömarkkinalain muutosta, joka muuttaisi suurten sähkönkäyttäjien ja sähkövarastojen liittymisjärjestystä tilanteissa, joissa sähköverkon kapasiteetista on pulaa. Kunnan mukaan esitys voisi pahimmillaan vaarantaa Liperiin suunnitellun 800 miljoonan euron datakeskusinvestoinnin.
Liperin kunnanhallitus käsittelee maanantaina 5. lokakuuta kunnan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähkömarkkinalain muuttamisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa lakimuutoksen tavoitteena on käyttää rajallista verkkokapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti ja ohjata suuria sähkönkäyttökohteita ja sähkövarastoja alueille, joilla verkossa on kapasiteettia. Liperin kunta pitää tavoitetta sinänsä ymmärrettävänä, mutta katsoo ehdotetun mallin voivan lisätä alueellista eriarvoisuutta.
Liperi pelkää investointien painottuvan entistä enemmän Länsi-Suomeen
Liperin lausunnossa nostetaan esiin erityisesti Itä-Suomen vaikeudet lisätä tuulivoimatuotantoa Puolustusvoimista johtuvien rajoitteiden vuoksi. Kunnan mukaan ehdotettu menettely suosisi alueita, joilla uutta sähköntuotantoa voidaan rakentaa helpommin.
Kunta katsoo, että sähköintensiiviset hankkeet suuntautuvat jo nykyisin voimakkaasti Länsi-Suomeen ja että uusi etusijamenettely voisi vahvistaa tätä kehitystä.
Pohjois-Karjalan tilannetta vaikeuttaa kunnan mukaan myös sähköverkon kapasiteetti. Lausunnossa todetaan maakunnan olevan sähkön saatavuuden osalta 110 kilovoltin verkon varassa todennäköisesti jopa vuoteen 2033 asti. Pohjois-Karjalasta puuttuu edelleen 400 kilovoltin verkko.
Kunnan mukaan sähkön saatavuuden ongelmat vaikeuttavat sähköintensiivisten investointien saamista Pohjois-Karjalaan jo nykyisin.
Datakeskuksen kokonaisinvestoinniksi ilmoitettu 800 miljoonaa euroa
Liperille lakimuutos on erityisen ajankohtainen kuntaan suunnitellun suuren datakeskuksen vuoksi.
Datakeskushanketta koskeva maanvuokrasopimus ja esikauppakirja allekirjoitettiin heinäkuussa 2026. Sopimukset koskevat noin yhdeksän hehtaarin aluetta juuri valmistuneella teollisuusalueella, jonka kaava mahdollistaa datakeskuksen rakentamisen.
Hankkeen toimijan odotetaan jättävän rakentamislupahakemuksen loppuvuoden aikana. Toimija on kunnan mukaan ilmoittanut hankkeen kokonaisinvestoinniksi 800 miljoonaa euroa.
Kunta arvioi lakimuutoksen voivan pahimmillaan vaarantaa pitkään valmistellun hankkeen toteutumisen. Investointi olisi kunnan mukaan merkittävä koko Pohjois-Karjalan mittakaavassa.
Liperin mukaan datakeskusinvestoinnit voisivat myös edistää alueelle suunniteltujen uusiutuvan energian tuotantohankkeiden käynnistymistä. Lausunnossa korostetaan lisäksi hajautetun energiantuotannon merkitystä huoltovarmuudelle.
Kunta vaatii pidempää siirtymäaikaa
Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2027. Säännöksiä sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sähkönkäyttökohteiden ja sähkövarastojen liittymistä koskeviin tarjouspyyntöihin, jos niiden perusteella ei ole tehty sitovaa ehdollista liittymissopimusta tai liittymissopimusta.
Liperin kunta pitää aikataulua ongelmallisena erityisesti pitkään valmisteltujen hankkeiden kannalta.
Kunta vaatii lain jatkovalmistelussa nykyistä laajempaa vaikutusten arviointia ja riittävän pitkää siirtymäaikaa. Sen mukaan ennen etusijamenettelyn käyttöönottoa pitäisi löytää ratkaisuja muun muassa Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen esteisiin ja varmistaa, että perusteet siirtoverkkokapasiteetin kehittämiselle säilyvät myös Pohjois-Karjalassa.
Kunta nostaa lausunnossaan esiin myös lainsäädännön ennakoitavuuden. Sen mukaan nopeasti toteutettava muutos voisi heikentää Suomen asemaa kansainvälisistä investoinneista kilpailtaessa ja antaa muille Pohjoismaille kilpailuetua.
Jos laki tulisi voimaan esitetyssä muodossa jo vuoden 2027 alussa ilman riittävän pitkää siirtymäaikaa, Liperin mukaan valtion pitäisi korvata kunnille lakimuutoksesta aiheutuvat tappiot tilanteissa, joissa nykyisen lainsäädännön pohjalta valmisteltuja hankkeita peruuntuisi.
Kunnan mukaan korvauksissa pitäisi ottaa huomioon jo syntyneiden kustannusten lisäksi myös sähköintensiivisten hankkeiden peruuntumisesta aiheutuvat tulevien vuosien tulonmenetykset.
Liperin kunnanhallitus käsittelee kunnan lausuntoa lakiluonnoksesta maanantain kokouksessaan.
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