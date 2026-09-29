PKO aloitti päiväkodin rakennustyöt Ylämyllyllä – kunta vuokraa tilat 20 vuodeksi
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on aloittanut Liperin kunnalle vuokrattavan päiväkodin rakennustyöt Ylämyllyllä. Asiasta kertoo PKO tiedotteessaan.
Päiväkoti toteutetaan nykyisen S-marketin paikalle. Olemassa olevaa liikerakennusta peruskorjataan päiväkotikäyttöön ja sen yhteyteen rakennetaan laajennusosa. Kymmenestä päiväkotiryhmästä kahdeksan sijoittuu kokonaan uuteen laajennusosaan.
PKO rakennuttaa päiväkodin ja vuokraa sen Liperin kunnalle, joka vastaa päiväkodin toiminnasta. Kunta ja PKO allekirjoittivat heinäkuussa sopimuksen hankkeen toteuttamisesta vuokramallilla. Tavoitteena on saada päiväkoti valmiiksi vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kunnanjohtaja Pellervo Hämäläisen mukaan PKO päiväkotisuunnitelma sai julkisessa kilpailutuksessa parhaat kokonaispisteet. Hämäläinen kertoo PKO tiedotteessa, että tarjous on 20 vuoden sopimusaikana 3,4 miljoonaa euroa edullisempi kuin toiseksi parhaat kokonaispisteet saaneen tarjoajan tarjous. Hinnaltaan toiseksi edullisimpaan tarjoukseen verrattuna ero on 2,4 miljoonaa euroa.
Päiväkodin pääurakoitsijaksi on valittu liperiläinen Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. LVI-työt tekee LVI Bioneerit ja sähkötyöt Karelian Sähkö Oy.
– Näinä taloudellisesti haastavina aikoina rakennusurakat ovat tiukassa, joten hankkeen työllistävä merkitys on äärimmäisen tärkeä, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Reijonen sanoo PKO:n tiedotteessa.
PKO kiinteistöjohtaja Jani Lehikoinen nostaa esille nykyisen rakennuksen hyödyntämisen uuden rakentamisen rinnalla.
– Tässä hankkeessa on hienoa, että pääsemme elinkaariajattelun mukaisesti muuntamaan nykyisen liikerakennuksen päiväkotikäyttöön, Lehikoinen sanoo tiedotteessa.
Uusi market rakennetaan päiväkotia vastapäätä
PKO rakentaa Ylämyllylle samaan aikaan myös uuden marketin. Rakennustyöt ovat alkaneet tulevaa päiväkotia vastapäätä sijaitsevalla tontilla, jossa toimivat tällä hetkellä ABC polttonestejakelu ja autopesu.
Tontille rakennetaan niin sanottu hybridirakennus, johon tulee noin 2 200 neliömetrin marketkiinteistö. Myymäläpinta-alaa on suunnitelman mukaan noin 1 500 neliömetriä ja ulosvuokrattavia liiketiloja yli 300 neliömetriä. Lisäksi rakennukseen varataan noin 300 neliömetriä tilaa pikaruokaravintolalle.
Rakennukseen on PKO:n mukaan mahdollista toteuttaa myöhemmin myös noin 1 600 kerrosneliömetriä asuntoja viiteen kerrokseen, jos niille ilmenee kysyntää.
PKO perustelee uuden marketin rakentamista sillä, että nykyinen myymälä on asiakaskysyntään nähden liian pieni ja myös pysäköintipaikkoja tarvitaan lisää.
Marketin pääurakoitsijana toimii niin ikään Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Putkiurakan tekee ARE Oy, ilmanvaihtourakan Lämpö Karelia Oy ja sähköurakan Sähkö Saarelainen Oy.
Alustavan aikataulun mukaan uusi market valmistuu kesäkuussa 2027 ja päiväkoti joulukuussa 2027.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.