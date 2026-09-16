16.9.2026
Suun terveydenhuollon palvelut keskitetään yhteen palvelunumeroon – Honkalampi-keskuksen osalta numero säilyy ennallaan
Siun sote tiedottaa, että se keskittää maakunnan hammashoitoloiden suun terveydenhuollon ajanvarauksen ja neuvonnan yhteen palvelunumeroon. Koko hyvinvointialueen kattava palvelunumero 013 330 2411 on käytössä 17. syyskuuta 2026 alkaen.
– Jos asiakas soittaa johonkin vanhaan suun terveyden puhelinnumeroon, puhelu ohjautuu vuoden loppuun saakka keskitettyyn palvelunumeroon, ylihoitaja Ari Nokelainen kertoo Siun soten tiedotteessa.
Puhelinasiointinumero kuulo- ja puhevammaisille säilyy samana kuin aikaisemmin. Myös vammaisten suun ja hampaiden terveydenhuollon hammashoitolan palvelunumero Honkalampi-keskuksessa säilyy samana kuin aikaisemmin.
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