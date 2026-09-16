Rääkkylä-Seura täyttää 70 vuotta – merkkivuotta juhlitaan koulukeskuksessa
Rääkkylä-Seura täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Merkkivuotta juhlitaan sunnuntaina 20. syyskuuta Rääkkylän koulukeskuksessa. Rääkkylä-Seura on tehnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana aktiivista kotiseututyötä. Seura on muun muassa vastannut kotiseutumuseosta sekä vuosien ajan myös Paksuniemen myllymuseosta ja sen miljööstä.
70-vuotisjuhlan juontaa rääkkyläläislähtöinen Kaija Pakarinen. Juhlapuheen pitää PohjoisKarjalan kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja Juha Koljonen. Suomen Kotiseutuliiton terveiset tilaisuuteen tuo toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.
Varsinaista historiikkia juhlassa ei kuulla. Seuran toimesta Rääkkylän historiaa on saatettu kirjoihin ja kansiin. Pitäjävesien äärellä -teoksen koonnut ja kirjoittanut Pekka Kauppinen kertoo juhlassa valittuja paloja vuosi sitten valmistuneesta kirjasta.
Rääkkylän lähihistoriasta kertovia artikkeleita julkaistaan myös Rääkkylä-Seuran
kotisivuilla. Juhlassa muistetaan ansioituneita seuran jäseniä, joista monet ovat tehneet kotiseututyötä jo vuosikymmenten ajan. Yksi muistettavista on samoihin aikoihin 90 vuotta täyttävä kotiseututyön veteraani Veikko Sallinen.
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